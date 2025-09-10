miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito

El malviviente fue identificado como Josué Andrés Agüero y estaba alojado en el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento por orden del Juzgado de Ejecución Penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un policía de Subcomisaria Soria vivió horas de muchísima tensión este martes en la siesta cuando un ladón, que estaba a su custodia, se escapó de donde estaba preso. De igual manera, la suerte estuvo de su lado porque el malviviente fue recapturado a las horas.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Una familia de Pocito denunció un robo de herramientas valuadas en miles de pesos
Imagen ilustrativa
Jubilada engañada

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos

Todo comenzó en el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento. Ahí se encontraba en calidad de detenido, Josué Andrés Agüero por orden del Juzgado de Ejecución. A su resguardo estaba el cabo Facundo Videla. Su rol era simple, tenía que custodiarlo.

Pero Agüero fue rápido, aprovechó un momento que Agüero se despistó y se dio a la fuga.

Todas las unidades policiales fueron avisadas de esta situación y empezaron a buscar a este delincuente por las inmediaciones. Tras unas horas de intenso trabajo, el prófugo fue atrapado por personal de comisaría 7ma, es decir, que ya estaba en Pocito

Según informaron fuentes del caso, Agüero fue trasladado otra vez al Hospital Ventura Lloveras y sigue detenido ahí hasta que el Juzgado lo diga.

Temas
Seguí leyendo

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio

Se cayó de un árbol en Albardón, perdió el conocimiento y terminó en el hospital

La explosión de un transformador causó alarma en el centro sanjuanino

En San Juan circula un grupo de Whatsapp para comprar y vender armas, municiones y elementos para caza

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Este miércoles habrá una edición especial de la Feria Agroproductiva en el Centro Cívico.
Para aprovechar

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Jubilada engañada

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos
10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos para chuparse los dedos
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos "para chuparse los dedos"

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia
Personajes sanjuaninos

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito
Increíble

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito