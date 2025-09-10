A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito

Un policía de Subcomisaria Soria vivió horas de muchísima tensión este martes en la siesta cuando un ladón, que estaba a su custodia, se escapó de donde estaba preso. De igual manera, la suerte estuvo de su lado porque el malviviente fue recapturado a las horas.

Todo comenzó en el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento. Ahí se encontraba en calidad de detenido, Josué Andrés Agüero por orden del Juzgado de Ejecución. A su resguardo estaba el cabo Facundo Videla. Su rol era simple, tenía que custodiarlo.

Pero Agüero fue rápido, aprovechó un momento que Agüero se despistó y se dio a la fuga.

Todas las unidades policiales fueron avisadas de esta situación y empezaron a buscar a este delincuente por las inmediaciones. Tras unas horas de intenso trabajo, el prófugo fue atrapado por personal de comisaría 7ma, es decir, que ya estaba en Pocito

Según informaron fuentes del caso, Agüero fue trasladado otra vez al Hospital Ventura Lloveras y sigue detenido ahí hasta que el Juzgado lo diga.