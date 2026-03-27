Meten preso a un vendedor ambulante por robar en una casa de Rivadavia

En un rápido despliegue policial y judicial, Gonzalo Nahuel Gómez fue condenado a cumplir una pena de prisión efectiva tras protagonizar un hecho delictivo en Rivadavia. El delincuente, que solía circular por la zona bajo la apariencia de un vendedor ambulante para marcar sus objetivos, fue capturado minutos después de cometer un robo en el Barrio Piuquén.

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El hecho se desencadenó el pasado 25 de marzo de 2026. Según fuentes judiciales, Gómez ingresó a una vivienda. Lo hizo aprovechando un descuido: entró por el fondo de la casa sin necesidad de violentar ninguna abertura.

Una vez en el interior, el malviviente comenzó a recolectar todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, sus movimientos fueron advertidos por el propietario, quien se encontró cara a cara con el sujeto vestido de negro. Al verse descubierto, Gómez emprendió la huida por los patios traseros.

Tras el aviso al 911, personal policial llegó al domicilio y entrevistó al damnficado. El hombre constató que le faltaba una gran cantidad de pertenencias: un teléfono Samsung A03 con pantalla trizada, una cinta métrica verde, herramientas varias, un estuche de auriculares JBL, una remera del Gobierno de San Juan y hasta documentación a nombre de su pareja.

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Mientras los efectivos aún trabajaban en el lugar del primer robo, el operador del CISEM irradió un nuevo alerta a pocas cuadras. En el Barrio Natania 65, una vecina denunció haber visto a un desconocido merodear el frente de su casa y luego saltar hacia el patio interno.

Los uniformados se trasladaron de inmediato al Microbarrio 03. Con la autorización de la propietaria, ingresaron a la vivienda y observaron al sospechoso intentando escapar por los techos de las casas linderas. Tras una breve persecución, lograron interceptar a Gómez en la vía pública, sobre calle Meglioli.

Al realizarle la requisa de urgencia, los efectivos abrieron la mochila que llevaba el aprehendido. En su interior no solo hallaron todos los elementos robados, sino también una insólita variedad de artículos: ropa interior de diversos talles, una biblia azul, un cuchillo de 20 centímetros y una cadena con candado.

El caso se investigó en Flagrancia, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Gonzalo Nahuel Gómez fue condenado por los delitos de hurto y violación de domicilio. Debido a que contaba con condenas previas, el juez dictó la declaración de reincidencia y le impuso una pena de 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.