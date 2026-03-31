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Flagrancia

Lo investigan por cometer un robo y terminó siendo juzgado por otro delito: pasará 2 años preso

Al sospechoso le encontraron un arma de fuego tipo tumbera y según la pericia de Criminalística era apta para el disparo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que comenzó como un allanamiento por una causa de robo terminó con una condena de cumplimiento efectivo para Mauricio Alejandro Ferreira. El sujeto, que era investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, recibió una pena de 2 años de prisión efectiva tras admitir la tenencia de un arma de fuego de fabricación casera en su domicilio.

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El procedimiento tuvo lugar el pasado 26 de marzo, alrededor de las 08:30 horas, en una vivienda del Barrio Juan Pablo II, en Chimbas. Hasta allí llegaron efectivos policiales con una orden de la jueza de garantías para secuestrar efectos vinculados a un robo denunciado por un vecino.

Al momento de iniciar la requisa, y ante la consulta de los uniformados, el propio Ferreira confesó que guardaba un arma en su habitación. Al dirigirse al dormitorio, los efectivos hallaron sobre una mesa de luz dos piezas de caño con soldaduras y partes de madera que conformaban una "tumbera". Por este delito quedó a disposición de Flagrancia.

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La situación de Ferreira se complicó tras la intervención de la División Balística de Criminalística. Los peritos determinaron que el arma secuestrada se encontraba apta para el disparo, lo que elevó la gravedad del hecho.

Ante la contundencia de las pruebas, la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Carlos Rodríguez y el ayudante fiscal David Peña, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado.

El juez homologó el acuerdo y condenó a Mauricio Alejandro Ferreira a la pena de 2 años de prisión efectiva. Además, se dictó la declaración de reincidencia, lo que implica que el sentenciado deberá cumplir la totalidad de la pena tras las rejas del Servicio Penitenciario Provincial.

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