Las impactantes imágenes de la agresión a la directora de un colegio sanjuanino

El pasado 5 de septiembre de 2025 , alrededor de las 15:45 horas, una directora de un colegio de San Juan fue víctima de una agresión física por parte de la madre de una alumna de 17 años.

Caso resonante Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

Escándalo en Capital A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

Las imágenes captadas tras el incidente muestran con claridad las consecuencias del ataque: los lentes de la directora quedaron rotos , presentando daños evidentes, y se observa un mechón de pelo arrancado , resultado del forcejeo con la alumna durante la agresión. Además, se aprecia el hematoma y la contusión en la zona del pómulo y la nariz , que la víctima sufrió tras el golpe recibido.

image

image

El hecho ocurrió cuando la directora había citado a la menor al interior de las oficinas para dialogar sobre su situación académica. La madre ingresó abruptamente al sector de secretaría, propinando un golpe de puño y desatando la violencia que involucró también a la estudiante.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.24.44 AM

Personal de la secretaría y la policía intervinieron rápidamente, logrando separar a la alumna y proceder la aprehensión de la mujer, identificada con las iniciales M.M.G El Ayudante Fiscal en turno dispuso el inicio de un Procedimiento Especial de Flagrancia ante la gravedad de los hechos.