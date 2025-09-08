Las impactantes imágenes de la agresión a la directora de un colegio sanjuanino

El pasado 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:45 horas, una directora de un colegio de San Juan fue víctima de una agresión física por parte de la madre de una alumna de 17 años.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La directora fue agredida por la madre de una alumna y resultó con golpes, hematomas y daños en sus anteojos.
El pasado 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:45 horas, una directora de un colegio de San Juan fue víctima de una agresión física por parte de la madre de una alumna de 17 años.
Las imágenes captadas tras el incidente muestran con claridad las consecuencias del ataque: los lentes de la directora quedaron rotos, presentando daños evidentes, y se observa un mechón de pelo arrancado, resultado del forcejeo con la alumna durante la agresión. Además, se aprecia el hematoma y la contusión en la zona del pómulo y la nariz, que la víctima sufrió tras el golpe recibido.
El hecho ocurrió cuando la directora había citado a la menor al interior de las oficinas para dialogar sobre su situación académica. La madre ingresó abruptamente al sector de secretaría, propinando un golpe de puño y desatando la violencia que involucró también a la estudiante.
Personal de la secretaría y la policía intervinieron rápidamente, logrando separar a la alumna y proceder la aprehensión de la mujer, identificada con las iniciales M.M.G El Ayudante Fiscal en turno dispuso el inicio de un Procedimiento Especial de Flagrancia ante la gravedad de los hechos.