lunes 8 de septiembre 2025

Imágenes sensibles

Las impactantes imágenes de la agresión a la directora de un colegio sanjuanino

La directora fue agredida por la madre de una alumna y resultó con golpes, hematomas y daños en sus anteojos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:45 horas, una directora de un colegio de San Juan fue víctima de una agresión física por parte de la madre de una alumna de 17 años.

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Las imágenes captadas tras el incidente muestran con claridad las consecuencias del ataque: los lentes de la directora quedaron rotos, presentando daños evidentes, y se observa un mechón de pelo arrancado, resultado del forcejeo con la alumna durante la agresión. Además, se aprecia el hematoma y la contusión en la zona del pómulo y la nariz, que la víctima sufrió tras el golpe recibido.

El hecho ocurrió cuando la directora había citado a la menor al interior de las oficinas para dialogar sobre su situación académica. La madre ingresó abruptamente al sector de secretaría, propinando un golpe de puño y desatando la violencia que involucró también a la estudiante.

Personal de la secretaría y la policía intervinieron rápidamente, logrando separar a la alumna y proceder la aprehensión de la mujer, identificada con las iniciales M.M.G El Ayudante Fiscal en turno dispuso el inicio de un Procedimiento Especial de Flagrancia ante la gravedad de los hechos.

