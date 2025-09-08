Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

La escuela donde sucedieron los hechos que generan alarmar entre la comunidad educativa de San Juan.

Un grupo de directores de Nivel Secundario de San Juan se reunió en las últimas horas para viralizar un mensaje conjunto, luego del violento episodio ocurrido el pasado viernes dentro de una escuela de San Juan, donde una directora fue agredida físicamente por una madre y su hija. El ataque, que dejó a la docente con lesiones visibles, generó un profundo malestar entre sus colegas, quienes aseguraron sentirse “vulnerables” ante situaciones que, según denunciaron, se repiten con frecuencia en el ámbito escolar.

Cabe recordar que, la agresión sucedió en la escuela 25 de Mayo durante una reunión convocada por la dirección para abordar la situación académica de una estudiante que estaba al borde de quedar libre por inasistencias. Lo que debía ser una charla pedagógica escaló rápidamente cuando la madre de la adolescente irrumpió en el lugar y atacó a la directora. Según el relato de testigos, la mujer golpeó en el rostro a la docente, mientras que su hija también intervino, tomándola del cabello hasta arrancarle mechones.

Por este hecho, la madre —identificada con las iniciales M.G., de 55 años— fue detenida por la Policía y quedó a disposición de la Justicia bajo cargos de lesiones leves y daños. En tanto, la menor fue trasladada a un centro de contención del Estado.

En respuesta al episodio, los directivos de Nivel Secundario difundieron un comunicado en el que manifestaron su apoyo a la docente agredida y pidieron a la comunidad sanjuanina “reflexionar” sobre el tipo de vínculos que se construyen entre las familias y las escuelas.

“Los directores de las instituciones educativas de nivel secundario de San Juan queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con la directora de la Escuela de EGB 3 y Polimodal 9 de Julio, quien sufrió una agresión física por parte de una madre el pasado viernes”, comienza el escrito.

Los firmantes aseguraron que los directores y docentes se encuentran expuestos a situaciones de violencia que “vulneran no solo su integridad física y emocional, sino también el clima institucional”.

"Hacemos un llamado a la comunidad sanjuanina para que reflexione sobre la importancia de elegir siempre el camino del diálogo y la resolución pacífica de conflictos". agregaron. Finalmente, indicaron: “Creemos que juntos podemos crear un entorno más seguro y respetuoso para todos”.

La posición de UDA ante la situación en las escuelas

Desde la Unión Docente Argentina (UDA), seccional San Juan, también se pronunciaron en duros términos respecto al hecho. En un comunicado oficial, el gremio expresó su “profunda solidaridad” con la directora agredida y aseguró que este caso representa solo “la punta del iceberg”.

“Conocemos las innumerables agresiones verbales, descalificaciones y amenazas que ocurren a diario en nuestras instituciones, y que, por ser menos visibles, carecen de repercusión. Estos actos también son violencia y generan un clima de temor que afecta la seguridad del personal y del alumnado”, advirtieron.

image

El gremio reclamó además la intervención de todos los actores involucrados en el sistema educativo: “Es el momento de que todos los miembros de la comunidad educativa nos unamos: el Ministerio de Educación, la Policía, los padres y los alumnos”, concluyeron.

El trasfondo del caso

El episodio tuvo lugar el viernes pasado, alrededor de las 16, en la secretaría de la escuela ubicada sobre calle Paraguay. Según fuentes judiciales, la directora había convocado a la madre de una estudiante de 17 años para discutir su situación escolar debido al alto número de inasistencias.

De acuerdo a la denuncia presentada, la mujer ingresó a la reunión sin anunciarse y comenzó a increpar a la docente. Le lanzó un golpe de puño al rostro que hizo que se le cayeran los anteojos. Luego, la joven también se sumó a la agresión, tomándola del cabello con tanta fuerza que le arrancó mechones, todo frente a otros profesionales de la escuela que intentaban frenar la situación.

image

La directora resultó con lesiones en el rostro y el cuero cabelludo. Fue asistida por médicos, mientras que personal policial de la Comisaría 29ª detuvo a la agresora. La menor fue trasladada por el servicio 102 a un Centro de Admisión y Derivación, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Si bien hay una versión que sostiene que la docente también habría ejercido violencia, esto aún está bajo investigación. La defensa de la madre argumentó que la reacción fue provocada por supuestos malos tratos hacia su hija, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.