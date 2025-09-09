martes 9 de septiembre 2025

Controlá tu cartón

Sanjuaninos ganaron premios superiores al millón en el Quini 6 y el Brinco: los números de la suerte

Desde la Caja de Acción Social informaron los detalles de las apuestas. Con un detalle particular: ambas fueron realizadas en el mismo departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos ganaron premios superiores al millón de pesos al jugar al Quini 6 y el Brinco.

Nuevamente, dos sanjuaninos resultaron ganadores de importantes premios que superan el millón de pesos en distintos juegos de azar. En esta ocasión, la fortuna llegó a través del Quini 6 y el Brinco, y dejó una coincidencia llamativa: las dos apuestas fueron realizadas en agencias del mismo departamento.

Los sorteos se llevaron a cabo el pasado domingo y los datos sobre los afortunados fueron difundidos por la Caja de Acción Social.

Uno de los premios fue otorgado en el Quini 6, sorteo N.º 3302. En la modalidad Tradicional (5 aciertos), un apostador ganó $1.183.472. El boleto ganador tenía los números 05, 19, 28, 39 y 40, fallando solamente el número 10. La jugada fue realizada en la Subagencia 984, ubicada en el departamento Rawson.

image

El segundo premio destacado salió en el Brinco Junior, sorteo N.º 1318. En este caso, otro jugador se alzó con $1.291.713. Su jugada incluyó los números 08, 13, 15, 23 y 28, quedando a solo un número (el 34) de llevarse el pozo mayor. La apuesta fue realizada en la Subagencia 807 del mismo departamento.

image

Dos premios millonarios, dos juegos distintos y una misma coincidencia geográfica: el departamento Rawson fue epicentro de la suerte en San Juan.

