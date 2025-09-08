lunes 8 de septiembre 2025

A un día del juicio

El caso de la sanjuanina que murió tras una operación de amígdalas llegó a los medios nacionales

Este martes comienzan las audiencias por el caso de Julieta Viñales, que falleció tras una operación de amígdalas el 3 de marzo de 2020.

Por Redacción Tiempo de San Juan
julieta viñales

Esta martes arrancan las audiencia contra Maximiliano Babsia, el médico otorrinolaringólogo que operó a Julieta Viñales (18) en marzo del 2020. La adolescente murió veinte días después de la cirugía que parecía ser de rutina y su familia llevó a la Justicia al médico que ahora enfrenta cargos por mala praxis.

En TN, entrevistaron a Cintia Aboal, la madre de la joven fallecida que contó cómo fueron estos cinco años de lucha en la búsqueda por Justicia hasta llegar al tan esperado juicio que comenzará este martes.

julieta viñales en tn

"Nos dijo que había salido todo bien, nos recordó que en el post operatorio iba a estar con unas molestias y nada más. Y le recetó ácido tranexámico, una medicación para las hemorragias. Eso me llamó la atención”, recordó Cintya en diálogo con el medio nacional.

Sin embargo, la recuperación de Julieta jamás llegó y veinte días después, el 3 de marzo de 2020, murió producto de una hemorragia. Ingresó al hospital con un shock hipovolémico, pérdida de conocimiento y pulsaciones muy bajas. Nunca más pudieron sacarla de ahí.

"Julieta me gritó desde el baño y, cuando me acerqué, estaba vomitando sangre", relató Cintya. Babsia, le había dicho a la familia que estuvieran tranquilos que el sangrado era algo normal. "Nos decía que ahbía tenido que escarbar más de ese lado. Nos pidió que nos quedáramos tranquilos", aseguró la madre de Julieta.

Julieta había sufrido la rotura de su arteria carótida. "Ahí lo llamaron a Babsia. Cuando lo vimos, estaba sacado y en shock. 'Papis sé que están enojados, pero no sé qué pasó', nos dijo, y a partir de ahí desapareció. Nunca más nos dió una explicación", relató la madre.

Maximiliano Babsía se sentará en el banquillo de los acusados por homicidio culposo, aunque llega al juicio en libertad.

Maximiliano Babsía se sentará este martes en el banquillo de los acusados.

Maximiliano Babsía se sentará este martes en el banquillo de los acusados.

“Han pasado 5 años de lucha, de dolor y de búsqueda inquebrantable de justicia. Llegar a esta instancia no ha sido fácil: cada paso lo hemos dado con la fuerza que nos inspira Julieta y con el compromiso de que su historia no quede en silencio”, aseguraron familiares de Julieta.

