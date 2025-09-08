Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

En la mañana de este último viernes, el martillero público Sebastián Martiré (47) fue hallado sin vida en el interior de su oficina en un consorcio ubicado por calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain en Capital.

Conmoción en las redes Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

En ese primer momento no se descartó ninguna hipótesis, pero las pesquisas aseguraron que había atentado contra su vida. El cuerpo de Martiré fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y se confirmó que esta persona tuvo una muerte violenta, con características de suicidio.

El viernes mismo, el fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales confirmó que en el lugar no hallaron pistas de que haya actuado otra persona, no había signos de criminalidad, estaba todo ordeno y no había faltantes de elementos de valor.

La última vez que había sido visto Martiré fue el pasado jueves, alrededor de las 14 horas. Los vecinos lo habían visto, ya que él se hacía cargo de la administración de este complejo de departamentos.