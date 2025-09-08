lunes 8 de septiembre 2025

Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Se trata de Sebastián Martiré (49), el cual fue encontrado sin vida en su oficina ubicada en un consorcio por calle Brasil.

En ese primer momento no se descartó ninguna hipótesis, pero las pesquisas aseguraron que había atentado contra su vida. El cuerpo de Martiré fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y se confirmó que esta persona tuvo una muerte violenta, con características de suicidio.

El viernes mismo, el fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales confirmó que en el lugar no hallaron pistas de que haya actuado otra persona, no había signos de criminalidad, estaba todo ordeno y no había faltantes de elementos de valor.

La última vez que había sido visto Martiré fue el pasado jueves, alrededor de las 14 horas. Los vecinos lo habían visto, ya que él se hacía cargo de la administración de este complejo de departamentos.

