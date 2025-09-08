lunes 8 de septiembre 2025

"Flashero": la reacción viral de un famoso influencer venezolano tras visitar Cuesta del Viento

Se trata de Morgan Mirabal, un creador de contenido con más de un millón de seguidores en redes sociales, quien se dedica a recorrer el país buscando historias y paisajes hipnóticos. Este fin de semana pasó por Rodeo, Iglesia, y así lo registró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (7)

Este fin de semana, Cuesta del Viento fue protagonista en redes sociales. Esta vez, gracias a la visita de Morgan Mirabal, un reconocido influencer venezolano que no pudo evitar dejar salir un “¡flashero!” al contemplar la imponente postal de Rodeo, en Iglesia. Su reacción se volvió viral y despertó miles de comentarios de usuarios.

Morgan, de 31 años, es oriundo de Barquisimeto, capital del estado Lara en Venezuela. Desde que vive en Argentina, encontró no solo un nuevo hogar, sino también la inspiración para convertirse en un referente del contenido digital. Su estilo combina paisajes, viajes y relatos que muestran la riqueza cultural del país.

Con casi un millón de seguidores distribuidos entre sus plataformas –346.000 en Instagram, 299.000 en TikTok, 240.000 en YouTube y 81.000 en Facebook–, Mirabal se ha consolidado como uno de los creadores de contenidos más influyentes. Cada destino que visita lo transforma en un relato audiovisual que conecta con miles de usuarios ávidos de conocer lugares únicos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Flashero": la reacción viral de un famoso influencer venezolano tras visitar Cuesta del Viento Se trata de Morgan Mirabal, un creador de contenido con más de un millón de seguidores en redes sociales, quien se dedica a recorrer el país buscando historias y paisajes hipnóticos. Este fin de semana pasó por Rodeo, Iglesia, y así lo registró. Video @morganmirabal Más info en @tiempodesanjuan #Viral #reacción #influencer #cuestadelviento #paisaje"

