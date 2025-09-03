Un curioso video está dando que hablar en las redes sociales. El usuario Monkarsh utilizó el FIFA 25 para imaginar un escenario impensado: la llegada de Kylian Mbappé a San Martín de San Juan . El material rápidamente se volvió viral y ya supera los 22 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios de hinchas que se sumaron a la ocurrencia.

En la simulación, el crack francés viste la camiseta verdinegra con el dorsal número 11 y deja su sello desde el arranque. A mitad de temporada ya llevaba 13 goles en 16 partidos, y al cierre del campeonato alcanzó los 23 tantos y seis asistencias en 35 encuentros. Según el juego, San Martín dio la sorpresa al terminar primero en la Zona B del Torneo Apertura y, aunque fue eliminado por Boca Juniors en cuartos de final, logró un torneo más que digno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963330165502586975&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral



Video gentileza: TikTok monkarsh pic.twitter.com/OLZTlJUsYN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 3, 2025

Pero la historia no quedó ahí: en la Copa Argentina el equipo sanjuanino llegó hasta semifinales y en el Clausura terminó en el segundo puesto, una campaña de ensueño para cualquier hincha verdinegro.

Los comentarios de los usuarios también sumaron humor: “Tenemos a Maestro Puch, no lo necesitamos JAJAJA”, bromeó uno. Otro preguntó: “¿El próximo video cuántas estrellas necesita Sportivo Desamparados para ganar la Libertadores?”.

Más allá del chiste, el video mezcla fútbol, tecnología y pasión cuyana, y logró lo que buscaba: que miles de fanáticos se engancharan con la idea de un Mbappé en Concepción.