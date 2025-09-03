¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

Un curioso video está dando que hablar en las redes sociales. El usuario Monkarsh utilizó el FIFA 25 para imaginar un escenario impensado: la llegada de Kylian Mbappé a San Martín de San Juan. El material rápidamente se volvió viral y ya supera los 22 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios de hinchas que se sumaron a la ocurrencia.
En la simulación, el crack francés viste la camiseta verdinegra con el dorsal número 11 y deja su sello desde el arranque. A mitad de temporada ya llevaba 13 goles en 16 partidos, y al cierre del campeonato alcanzó los 23 tantos y seis asistencias en 35 encuentros. Según el juego, San Martín dio la sorpresa al terminar primero en la Zona B del Torneo Apertura y, aunque fue eliminado por Boca Juniors en cuartos de final, logró un torneo más que digno.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963330165502586975&partner=&hide_thread=false
Pero la historia no quedó ahí: en la Copa Argentina el equipo sanjuanino llegó hasta semifinales y en el Clausura terminó en el segundo puesto, una campaña de ensueño para cualquier hincha verdinegro.
Los comentarios de los usuarios también sumaron humor: “Tenemos a Maestro Puch, no lo necesitamos JAJAJA”, bromeó uno. Otro preguntó: “¿El próximo video cuántas estrellas necesita Sportivo Desamparados para ganar la Libertadores?”.
Más allá del chiste, el video mezcla fútbol, tecnología y pasión cuyana, y logró lo que buscaba: que miles de fanáticos se engancharan con la idea de un Mbappé en Concepción.