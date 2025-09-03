miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

El usuario Monkarsh simuló en el FIFA 25 la llegada del astro francés a San Martín de San Juan. El resultado fue furor en redes, con goles, títulos y reacciones cargadas de humor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un curioso video está dando que hablar en las redes sociales. El usuario Monkarsh utilizó el FIFA 25 para imaginar un escenario impensado: la llegada de Kylian Mbappé a San Martín de San Juan. El material rápidamente se volvió viral y ya supera los 22 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios de hinchas que se sumaron a la ocurrencia.

Lee además
una sanjuanina se hizo viral en tik tok por ser de river.... y de san martin
En redes

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín
imane khelif lleva al tas su batalla contra los tests de verificacion sexual
Boxeo

Imane Khelif lleva al TAS su batalla contra los tests de verificación sexual

En la simulación, el crack francés viste la camiseta verdinegra con el dorsal número 11 y deja su sello desde el arranque. A mitad de temporada ya llevaba 13 goles en 16 partidos, y al cierre del campeonato alcanzó los 23 tantos y seis asistencias en 35 encuentros. Según el juego, San Martín dio la sorpresa al terminar primero en la Zona B del Torneo Apertura y, aunque fue eliminado por Boca Juniors en cuartos de final, logró un torneo más que digno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963330165502586975&partner=&hide_thread=false

Pero la historia no quedó ahí: en la Copa Argentina el equipo sanjuanino llegó hasta semifinales y en el Clausura terminó en el segundo puesto, una campaña de ensueño para cualquier hincha verdinegro.

Los comentarios de los usuarios también sumaron humor: “Tenemos a Maestro Puch, no lo necesitamos JAJAJA”, bromeó uno. Otro preguntó: “¿El próximo video cuántas estrellas necesita Sportivo Desamparados para ganar la Libertadores?”.

Más allá del chiste, el video mezcla fútbol, tecnología y pasión cuyana, y logró lo que buscaba: que miles de fanáticos se engancharan con la idea de un Mbappé en Concepción.

Temas
Seguí leyendo

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha

No lo para nadie: Nicolás Tivani volvió a marcar territorio en Portugal y se acomoda como líder

Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires

Pulgar abajo para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Miguel Ángel Russo quedó internado tras el diagnóstico de infección urinaria

Revirtieron el fallo y Tobías Martínez clasificó a la Copa de Oro tras la polémica en Río Cuarto

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni no pudo esconder la emoción durante la conferencia de prensa de este miércoles. 
Eliminatorias

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Te Puede Interesar

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos cajeras que fueron llevadas a juicio y que terminaron absueltas.
Sentencia judicial

Conocé los fundamentos de la sentencia que absolvió a las dos empleadas municipales de Rawson acusadas de quedarse con dinero

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores
Paren las Rotativas

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha video
Pasiones del interior

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha