"La elegida del Señor", la historia de fe y milagros que emociona a San Juan y se convirtió en libro

El pasado sábado, en el Teatro de Albardón , se presentó el libro “La elegida del Señor (Nacida en Albardón)” , la biografía testimonial de María González , conocida cariñosamente como “La tía María” (1926-2015). La obra recorre una vida marcada por la fe, los dones espirituales y las experiencias místicas de una mujer cuya presencia dejó huellas profundas en todos quienes tuvieron la gracia de conocerla. La invitación a la presentación es abierta y extensiva a toda la comunidad.

En las redes El catolicismo de San Juan, unido en pedidos de oración por la recuperación del padre Rómulo Cámpora

La obra fue concebida y realizada por Angelita González, Natalia Padín, Gabriela Padín, José Félix Martín y Gloria Azurí . El proyecto nació de la necesidad de preservar la memoria de una vida que, aunque íntima, posee una resonancia universal. Los autores se reunieron quincenalmente durante meses para recopilar cada relato, cada testimonio, cada detalle, hasta concretar el libro que hoy verá la luz.

Una obra testimonial y documental

El libro se presentó como una obra testimonial y documental, centrada en la vida y legado espiritual de María González, nacida en Albardón, San Juan. Sus experiencias místicas, virtudes y dones espirituales impactaron profundamente en su entorno, convirtiéndose para muchos en un motivo de conversión y crecimiento espiritual, en línea con la tradición de los grandes santos de la Iglesia fundada por Cristo.

La estructura de la obra combina entrevistas, anécdotas, relatos autobiográficos, audios transcritos y testimonios de familiares, amigos, sacerdotes y personas que fueron tocadas por los dones de María. La biografía recoge desde vivencias cotidianas hasta episodios extraordinarios: visiones celestiales, bilocación, oración en arameo e intervenciones en procesos de sanación, liberación y discernimiento. Todo esto siempre realizado de manera desinteresada, como expresión de su amor y devoción a Dios.

Aunque el libro se sustenta en la fe, no es un dogma ni una obra apologética, sino una expresión libre basada en la experiencia personal y colectiva de quienes la conocieron. Su valor documental es elevado: incluye archivos digitales, textos redactados por María, fotografías, audios transcritos, anotaciones personales y reflexiones de sacerdotes, brindando un registro completo de su vida, su espiritualidad y su influencia en la comunidad.

El objetivo central es honrar y preservar la memoria de María González, ofreciendo al lector un camino de discernimiento espiritual y acercamiento al Amor Eterno a través de su ejemplo. Su vida demuestra que la humildad y la fe verdadera son capaces de transformar el entorno y guiar a otros hacia Jesús, quien es descrito como “el Camino, la Verdad y la Vida”.

El nacimiento de la obra

El libro surgió de una necesidad compartida: preservar una historia de vida que no debía perderse. Durante años, la idea fue madurando entre familiares y amigos de María González, quienes coincidieron en que los dones espirituales que ella recibió del Señor debían compartirse. Así, con un compromiso profundo, cinco autores asumieron la tarea de recopilar recuerdos, testimonios y documentos que hoy conforman la obra.

autores del libro2

Motivaciones y esencia de la protagonista

La tía María encarna valores universales: fortaleza, resiliencia, sabiduría cotidiana y una fe que toca el corazón. Su manera de habitar el mundo, enfrentando cualquier desafío con la certeza de que Dios estaba a su lado, inspiró a quienes la conocieron. Predicaba el Evangelio no solo con palabras sino con su ejemplo, transmitiendo amor, consejo y presencia maternal. Presentar su vida a través de las voces de quienes la conocieron es un acto de amor y justicia que busca preservar un legado espiritual excepcional.

Entre los aspectos más destacados del libro se encuentra la intención de poner de relieve la presencia real de Dios en la vida cotidiana, reavivar la fe de los bautizados y atraer a Cristo a quienes se han distanciado de Él. La obra muestra que el verdadero gozo de la vida se encuentra en seguir a Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida.

Un título potente

El título “La elegida del Señor” resume en pocas palabras la esencia de María González y su impacto en quienes la conocieron. Es una declaración, un homenaje y una invitación a reflexionar sobre nuestra condición de hijos de Dios y nuestra relación con Él y con los demás. El nombre interpela, deja huella y subraya la importancia de la historia que contiene la obra.

Prólogo de Raúl Jorge Martín

El prólogo estuvo a cargo de Raúl Jorge Martín, quien destacó:

"Es un honor prologar este maravilloso libro, una obra que trasciende el papel para convertirse en un testimonio vivo de fe y amor. Mi más profunda gratitud a los autores, quienes me confiaron esta hermosa tarea. Si alguna vez han dudado de la presencia de Dios entre nosotros, encontrarán en estas páginas una respuesta clara y luminosa".

Martín agrega que los testimonios incluidos no son simples relatos, sino fragmentos de vida impregnados de la esencia misma de la fe. A través de la historia de María González, el lector emprenderá un viaje emocional y espiritual, reflexionando sobre la grandeza de la entrega y el amor incondicional al Señor. La relación inquebrantable de María con Cristo fue la piedra angular de su existencia, guiando cada paso y decisión con certeza. Su legado, asegura, es una semilla que sigue germinando en cada alma que tuvo el privilegio de conocerla y orar con ella.

Biografía de María González

María González nació el 4 de noviembre de 1926 en el departamento de Albardón, provincia de San Juan, y fue registrada el 24 de diciembre del mismo año. Hija de Juan González y Manuela García Gordo, destacó desde joven por su fe profunda y su carácter decidido. Su vida estuvo marcada por dones espirituales que mantuvo con humildad y reserva, transformando lo cotidiano en sagrado a través de la oración, el servicio y la compañía desinteresada.

Creció en una familia numerosa, siendo hermana de Diego, Ana, Francisco Horacio, Isabel (Chabela), Ángela (Angelita) y Juana del Carmen, a quienes cuidó tras la muerte de su madre a los 25 años. Para muchos, María se convirtió en una segunda madre, especialmente para sobrinos, sobrinas y vecinos, quienes recibieron de ella cariño, orientación espiritual y consuelo diario.

Vivió sus primeros años en la casa paterna de la calle Nacional, rodeada de parrales cultivados por su padre, lo que forjó su personalidad austera, trabajadora y profundamente centrada en Cristo. A los 50 años, se casó con Santiago Agüero, un hombre viudo y sencillo. Juntos compartieron quince años de vida conyugal, enfrentando desafíos y cultivando la fe y el amor en su comunidad. Aunque no tuvieron hijos, María encontró en sobrinos, vecinos y fieles un terreno fértil para cultivar amor, consejo y presencia maternal.

Tras 88 años de vida plena, María González falleció el 9 de mayo de 2015, dejando un legado de esperanza, fe y amor que continúa vivo en todos quienes la conocieron.

La cita fue el sábado 6 de septiembre a las 19. Los autores señalaron que la obra no solo preserva su historia, sino que ofrece un camino de reflexión y discernimiento espiritual, recordando la importancia de vivir la fe con humildad, entrega y amor.