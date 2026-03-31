Deportistas denunciaron que los clubes tiran neumáticos para bloquear los senderos

Practicantes de deportes al aire libre en la zona de Ullum han expresado su indignación ante las maniobras de cierre perimetral ejecutadas por distintos establecimientos del sector. Los testimonios coinciden en que diversos clubes del perilago han comenzado a utilizar neumáticos en desuso para obstruir las entradas a los senderos y caminos utilizados para el ciclismo y las caminatas de montaña.

Según testimonios indicaron a 0264 Noticias, esta problemática no solo limita la libertad de circulación de los deportistas, sino que también ha sido señalada como un agravio ecológico para el entorno del perilago y sus zonas aledañas. Al tratarse de materiales de desecho, la presencia de estos obstáculos se percibe como una falta de cuidado hacia el patrimonio natural de la provincia.

Por otra parte, los usuarios recordaron que este tipo de conflictos por el uso de los senderos es de larga data. Según comentaron, es habitual que los responsables de las instituciones los expulsen de las huellas tradicionales alegando derechos de posesión y propiedad privada sobre terrenos que los deportistas consideran de libre acceso.

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