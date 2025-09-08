lunes 8 de septiembre 2025

Los detalles

Llega el ComoPalooza, el primer festival de la industria del stream en San Juan

El evento reunirá en un mismo escenario propuestas que van desde el rock hasta los géneros urbanos, celebrando la diversidad cultural y artística local. Además, el festival contará con un espacio gastronómico con foodtrucks, generando un punto de encuentro ideal para disfrutar en comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan tendrá su primer festival de streaming y será de la mano de COMO!, elegido por segundo año consecutivo como el mejor canal de streaming de la provincia.

El próximo sábado 13 de septiembre, se vivirá una jornada única con música en vivo, conducción a cargo del equipo de COMO! y una transmisión especial a través del canal para todo San Juan y más allá.

Como!Palooza reunirá en un mismo escenario propuestas que van desde el rock hasta los géneros urbanos, celebrando la diversidad cultural y artística local. Además, el festival contará con un espacio gastronómico con foodtrucks, generando un punto de encuentro ideal para disfrutar en comunidad.

El evento forma parte de la celebración por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, que este año se conmemorará el domingo 21 de septiembre.

La producción del festival se realizará con todos los recursos técnicos de COMO!, garantizando un streaming de alta calidad. Cabe destacar que el servicio requiere de una conexión estable a internet para disfrutar la transmisión en vivo.

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Lugar: Calle Santa María de Oro Roberto Vidart y Maurin. Al lado de la plaza departamental de Pocito

Artistas: Rock, urbano y más

Extras: Foodtrucks y propuestas gastronómicas

