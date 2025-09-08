El miércoles vence el plazo: mirá cuántas sanjuaninas se inscribieron hasta ahora para ser Emprendedora del Sol

María Muñoz, de 60 años y representante de Santa Lucía, hizo historia al ser coronada como la primera Emprendedora del Sol en la Fiesta Nacional del Sol 2024.

La segunda edición de la Emprendedora del Sol ya comienza a latir en San Juan. A solo dos semanas de haberse abierto las inscripciones y en la previa del cierre de la convocatoria, que será este miércoles 10 de septiembre, 180 mujeres de distintos rincones de la provincia confirmaron su participación en este certamen, cuyo objetivo es distinguir y fortalecer proyectos liderados por sanjuaninas.

Al respecto, desde el Ministerio de Producción recordaron que, el concurso que recorre los 19 departamentos en busca de talentos, entregará 73.500 millones de pesos en premios, además de capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para potenciar ideas y negocios. Su objetivo central es visibilizar el aporte de las mujeres a la economía local, la innovación y el desarrollo social y productivo.

Tal como ocurrió el año pasado, primero se elegirán las representantes de cada departamento. Luego, un jurado integrado por referentes del ámbito productivo definirá a la ganadora provincial, quien recibirá el premio mayor de 7 millones de pesos.

Premios por municipio

$2.000.000 para el primer puesto.

$1.500.000 para el segundo puesto.

A esto se suma el reconocimiento provincial, con el premio principal y una red de acompañamiento destinada a consolidar las iniciativas participantes.

¿Quiénes pueden participar antes de que venza el plazo?

El certamen está destinado a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Inscripciones y fechas

Las interesadas pueden registrarse hasta el 10 de septiembre, a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) o en las oficinas municipales.

El cronograma contempla evaluaciones locales en septiembre, capacitaciones en octubre y la gran premiación el 22 de noviembre.