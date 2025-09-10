En Chimbas atraparon a un conocido ladrón con pasado como dealer: tenía un pedido de captura de Mendoza

Un operativo policial en Chimbas terminó con la detención de un hombre de amplio prontuario delictivo. Además, estaba siendo buscado por la Justicia Federal de Mendoza.

El hecho ocurrió cuando agentes de la Unidad Operativa Villa Mariano Moreno y de la Unidad Operativa Casilla Independencia realizaban recorridas preventivas en la zona de calle Tucumán. Allí advirtieron la presencia de un sujeto que merodeaba domicilios, actitud que levantó sospechas.

Al intentar entrevistarlo, el hombre emprendió la fuga hacia el Norte, pero fue reducido a los pocos metros. Según relataron fuentes policiales a este diario, lejos de colaborar, comenzó a insultar a los efectivos, por lo que fue trasladado a la Comisaría 17ª.

image

En sede policial se identificó como Alberto Saúl Peña, de 30 años y con domicilio en Chimbas. Registraba un pedido de captura en Mendoza, solicitado por un Juzgado Federal.

image

No es la primera vez que Peña queda en la mira de la Justicia. En octubre de 2022 fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión. En aquella ocasión, el delincuente le arrebató un celular a un joven en una parada de colectivo y se escondió en su casa de Chimbas. Cuando la Policía lo atrapó, no tenía el teléfono, pero durante la requisa le encontraron 56 porros de marihuana entre la ropa. Ese hecho derivó en una condena mediante juicio abreviado.