El día que un alumno le disparó con un arma a la directora de una escuela sanjuanina

Un alumno de una escuela de Rosario provocó un revuelo, ya que ingresó con un arma de fuego en la mochila y el hecho hizo recordar un episodio similar que ocurrió en San Juan 12 años atrás. Es que en 2011, un estudiante también de 14 años no sólo manipuló una pistola, sino que la usó y el episodio no se convirtió en una tragedia de milagro.

Según marcan los archivos periodísticos, el chico disparó contra la ventana de la dirección y por fortuna ninguna bala impactó contra la humanidad de la directora, identificada como Mónica Soler. Las publicaciones de aquel entonces detallan que fue con un arma calibre 38 y que obró sin que nadie lo advirtiera.

El estudiante identificado como "N" llevaba entre su ropa la pistola y, ante la presencia de un grupo de alumnos que estaba en el patio porque tenían hora libre, apuntó a la ventana de la dirección. Del otro lado estaba Soler sentada en su escritorio. Tras el disparo y el estruendo que causó, se marchó corriendo por la galería del establecimiento.

“Todo fue muy rápido porque ni bien escuché los ruidos afuera, se oyó el disparo y cuando salí, el chico ya iba corriendo por la galería. Cómo habré estado de aturdida que lo empecé a perseguir, mientras las alumnas que estaban en el patio me gritaban que no lo siguiera, que me iba a matar”, relató Soler a Diario de Cuyo en aquel momento.

La docente contó que el chico había estado el viernes provocando problemas con otros estudiantes que asistían a la institución y que los porteros lo habían corrido por ello. Ese mismo año no había sido inscripto porque no cumplió con los requisitos y por ellos sospechaban que tenía broncas.

Luego del incidente, el menor fue atrapado por la Policía aunque más tarde debió ser entregado a sus padres. Por la edad que en ese entonces tenía, no podía ser sometido a un proceso judicial y el caso quedó con un final inconcluso.

Más cerca en el tiempo y quizás en un episodio que revistió menor gravedad, un adolescente de 17 años generó momentos de tensión en un colegio religioso de Capital y todo terminó con la intervención de la Policía. El hecho se presentó en el Colegio Maria Auxiliadora y fueron los directivos los que se dieron cuenta de que había un adolescente que había llevado un arma en la mochila.

Alarmadas por la situación, las autoridades llamaron a la Policía y arribó al lugar una camioneta de Criminalística. El menor fue trasladados a la Comisaría 3ra y allí se comprobó que se trataba de un arma antigua que estaba desarmada y no apta para el disparo. Finalmente se trató de una travesura que generó temor y culminó con un reto por parte de las autoridades.