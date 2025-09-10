miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia de Menores

Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

Los menores, de 16 años, los acusaron de cometer una infracción, ya que la Justicia de Menores dictó que no hubo delito penal porque el arma secuestrada no es de fuego, sino de aire comprimido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-10 at 10.36.19

La madrugada de este miércoles se vivieron momentos de tensión en Caucete, cuando tres adolescentes fueron sorprendidos por la policía mientras intimidaban a vecinos con un arma que, en primera instancia, parecía de fuego.

Lee además
la estremecedora foto que circula en caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un perro enorme?
Imágenes sensibles

La estremecedora foto que circula en Caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un "perro enorme"?
un voraz incendio acabo con un taller en caucete: cuatro vehiculos y dos cuatriciclos terminaron consumidos
Video

Un voraz incendio acabó con un taller en Caucete: cuatro vehículos y dos cuatriciclos terminaron consumidos

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, en calle Juan José Bustos, intersección con Rawson. Policías de comisaría 9na realizaban patrullajes cuando divisaron a tres jóvenes que, al notar la presencia policial, arrojaron un objeto en la calle e intentaron huir. Tras una breve persecución, fueron interceptados en calle Juan José Bustos y Laprida.

Al ser identificados, los efectivos constataron que se trataba de tres menores de 16 años. Al revisar el objeto descartado, descubrieron que era una pistola réplica, color gris plata, de aire comprimido. Con esa arma, los adolescentes intimidaban a personas en la vía pública y cometían robos simulando estar armados.

La situación quedó en manos del Segundo JuzgadoPenal de la Niñez y Adolescencia , que determinó que no había delito penal, dado que el arma no era de fuego. Por ello, los jóvenes fueron entregados a sus padres, mientras que el arma fue secuestrada. Se los vinculó a un expediente contravencional por infracción al artículo 178° de la Ley 941-R, ya que el uso del arma réplica constituyó un acto intimidatorio contra terceros.

Temas
Seguí leyendo

"Voy a apelar": la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Barreta y tijera en mano, atraparon a dos sospechosos por dañar una vivienda en Caucete

Tristeza en Caucete por la muerte de una reconocida empresaria

Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo