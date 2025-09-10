Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

La madrugada de este miércoles se vivieron momentos de tensión en Caucete, cuando tres adolescentes fueron sorprendidos por la policía mientras intimidaban a vecinos con un arma que, en primera instancia, parecía de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, en calle Juan José Bustos, intersección con Rawson. Policías de comisaría 9na realizaban patrullajes cuando divisaron a tres jóvenes que, al notar la presencia policial, arrojaron un objeto en la calle e intentaron huir. Tras una breve persecución, fueron interceptados en calle Juan José Bustos y Laprida.

Al ser identificados, los efectivos constataron que se trataba de tres menores de 16 años. Al revisar el objeto descartado, descubrieron que era una pistola réplica, color gris plata, de aire comprimido. Con esa arma, los adolescentes intimidaban a personas en la vía pública y cometían robos simulando estar armados.

La situación quedó en manos del Segundo JuzgadoPenal de la Niñez y Adolescencia , que determinó que no había delito penal, dado que el arma no era de fuego. Por ello, los jóvenes fueron entregados a sus padres, mientras que el arma fue secuestrada. Se los vinculó a un expediente contravencional por infracción al artículo 178° de la Ley 941-R, ya que el uso del arma réplica constituyó un acto intimidatorio contra terceros.