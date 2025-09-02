Tristeza en Caucete por la muerte de una reconocida empresaria

Conmoción en Caucete tras conocerse la muerte de Andrea Pereyra, reconocida empresaria y vecina del departamento. La noticia fue confirmada este lunes por medios del departamento del Este sanjuanino.
El último lunes se conoció el fallecimiento de Andrea Pereyra. Batalló contra una dura enfermedad. Su partida generó gran pesar en la comunidad, donde era ampliamente reconocida por su labor y compromiso.
Pereyra se encontraba internada en grave estado debido a una dura enfermedad contra la que venía luchando. Durante los últimos días, numerosas personas se habían manifestado en redes sociales con mensajes de apoyo y pedidos de cadena de oración.
Sus restos fueron velados en la cochería San José, desde las 19:30 hasta las 22:00 del lunes, mientras que el sepelio se programó para este martes a las 10:00 en el cementerio municipal.
La intendenta de Caucete, Romina Rosas, expresó sus condolencias a través de las redes sociales. “Hoy nos toca despedir a Andrea Pereyra, querida caucetera, empresaria al frente de Andrea Eventos y, por sobre todo, una gran mujer y madre. Acompaño en este dolor a su esposo Lito, a sus hijos, a toda su familia y amigos”, escribió.
Además, destacó su trayectoria y compromiso: “Su ejemplo de trabajo, esfuerzo, fortaleza y amor quedará en la memoria de todos quienes la conocimos. Descansá en paz, Andrea. Los que te conocimos te vamos a extrañar. Te quiero”.
Desde Rotary Club Caucete también lamentaron el fallecimiento de Pereyra. Compartieron un flyer en las redes sociales.