Tristeza en Caucete por la muerte de una reconocida empresaria

Conmoción en Caucete tras conocerse la muerte de Andrea Pereyra , reconocida empresaria y vecina del departamento. La noticia fue confirmada este lunes por medios del departamento del Este sanjuanino.

Pereyra se encontraba internada en grave estado debido a una dura enfermedad contra la que venía luchando. Durante los últimos días, numerosas personas se habían manifestado en redes sociales con mensajes de apoyo y pedidos de cadena de oración.

Sus restos fueron velados en la cochería San José, desde las 19:30 hasta las 22:00 del lunes, mientras que el sepelio se programó para este martes a las 10:00 en el cementerio municipal.

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, expresó sus condolencias a través de las redes sociales. “Hoy nos toca despedir a Andrea Pereyra, querida caucetera, empresaria al frente de Andrea Eventos y, por sobre todo, una gran mujer y madre. Acompaño en este dolor a su esposo Lito, a sus hijos, a toda su familia y amigos”, escribió.

Además, destacó su trayectoria y compromiso: “Su ejemplo de trabajo, esfuerzo, fortaleza y amor quedará en la memoria de todos quienes la conocimos. Descansá en paz, Andrea. Los que te conocimos te vamos a extrañar. Te quiero”.

Desde Rotary Club Caucete también lamentaron el fallecimiento de Pereyra. Compartieron un flyer en las redes sociales.