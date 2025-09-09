Un voraz incendio acabó con un taller en Caucete: cuatro vehículos y dos cuatriciclos terminaron consumidos

En la madrugada de este viernes hubo un incendio en un taller en Caucete. Las llamas acabaron con todo lo que había en el interior, entre ellos cuatro autos de clientes y dos cuatriciclos. Vehículos que estaban siendo arreglados.
El fuego comenzó en la madrugada de este martes. Los vehículos pertenecen a diferentes clientes. Según un jefe policial, el edificio es nuevo.
El jefe de comisaría 9na expresó que este taller estaba ubicado en una obra de construcción nueva. Los Bomberos llegaron a tiempo para sofocar las llamas, ya que a los alrededores había otros comercios, pero estos no han sufrido pérdidas.
Se desconoce qué inició el incendio y están esperando a Bomberos para que haga la pericia correspondiente en el lugar.
En charla con Telesol, el jefe policial Esteban Echeverría dijo: “Imagínese el problema de esta gente, ha perdido todo su emprendimiento, su capital y que tenía invertido acá en su taller. Las pérdidas son totales”.