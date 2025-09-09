martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

Encándalo por "ñoquis" en Zonda: las razones de la Justicia para desestimar la denuncia penal

El fiscal Francisco Nicolía analizó las razones por las que no investigarán penalmente las irregularidades que denunció el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Por Redacción Tiempo de San Juan
El intendente Juan Atampiz, en el festejo del Día del Niño en Zonda.

El intendente Juan Atampiz, en el festejo del Día del Niño en Zonda.

La Justicia provincial desvinculó la causa penal contra el intendente de Zonda, Juan José Atampiz, por la existencia de "ñoquis" en su municipio. Francisco Nicolía, fiscal de la UFI de Delitos Especiales, determinó que la cuestión denunciada es netamente laboral y administrativa, y no configura ningún delito penal. Este martes, detalló sus razones.

Lee además
Juan  José Atampiz, intendente de Zonda.
En la mira

Crece el escándalo por los "ñoquis" de Zonda: ¿puede llegar a la destitución del intendente Atampiz?
Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

El fiscal, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que la denuncia original, presentada por José Alberto Díaz en representación del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se basaba en el hecho de que había empleados públicos en planta permanente que cobraban un sueldo pero no asistían a trabajar. Se aportó como prueba una constatación con escribano y la grabación de una sesión del Concejo Deliberante en la que los concejales ya estaban al tanto de la situación y habían solicitado listados de empleados al intendente.

Las razones específicas de la fiscalía para desvincular la causa penal son las siguientes:

• Naturaleza administrativa y laboral: El fiscal entendió que la inasistencia de una persona a su lugar de trabajo es una cuestión que debe ser resuelta como en cualquier empleo, es decir, por el empleador. En este caso, la Intendencia, como cabeza del municipio, debe tomar decisiones aplicando los convenios colectivos de trabajo, las reglamentaciones o las ordenanzas municipales que establecen sanciones para quien no concurre a su lugar de trabajo.

• No configuración de delito: Nicolía afirmó explícitamente que "que una persona no vaya a trabajar no significa o no configura un delito". Subrayó que se trata de personas que no están cumpliendo con su trabajo o con la función para la cual fueron asignadas.

• Ausencia de malversación o asociación Ilícita en la denuncia: Aunque el sindicato públicamente mencionó que podría tratarse de estafa, malversación, nepotismo y asociación ilícita, el fiscal aclaró que en la denuncia lo que se expone es que hay personas que no van a trabajar. Al evaluar los hechos denunciados y las pruebas aportadas, el fiscal no encontró elementos que configuren malversación ni asociación ilícita. También señaló que el nepotismo, aunque mencionado, no es un delito.

• Rol del derecho penal: El fiscal enfatizó que "no es el derecho penal que tiene que resolver esa situación" de inasistencia laboral. Consideró que, si bien se trata de fondos del Estado, la conducta subyacente es la misma que en un empleo privado: personas que no cumplen con su función.

• Responsabilidad del intendente: de acuerdo a lo expresado por la Justicia, será el intendente quien tenga la responsabilidad de tomar una decisión respecto a estos empleados, iniciar sumarios, y aplicar las sanciones correspondientes, como una cesantía o suspensión.

En resumen, la fiscalía consideró que la situación denunciada es una falta laboral o administrativa que compete al ámbito municipal y a las responsabilidades del intendente, y no un hecho que encuadre en una figura delictiva que deba ser investigada por la justicia penal. Queda pendiente ver cómo actuarán el intendente y el Concejo Deliberante sobre el escandaloso asunto.

La denuncia

Al presentar la denuncia días atrás que quedó desestimada, la abogada patrocinante del sindicato, Vanesa De Dax Sansó, dio detalles sobre la presentación en la Justicia.

Dax Sansó sostuvo sobre la denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales que "los delegados gremiales del municipio de Zonda se presentaron ante las oficinas del señor Díaz y le comentaron que había un gran malestar entre los restantes empleados del municipio porque había funcionarios que estaban cobrando y no aparecieron nunca, cobraban sueldos muy importantes".

Las irregularidades no terminan ahí. La abogada añadió, en diálogo con Pelado Stream, que "otros empleados con categorías altas también cobran sueldos sin ir o van una vez a la semana y firman por toda la semana, por el resto de los días o inclusive había otras situaciones que se constataron, también iban, firmaban y desaparecían del municipio".

Para constatar estas acusaciones, en una de las jornadas, el secretario General del sindicato se hizo presente "en compañía de una escribana y se constató las irregularidades que estaban denunciando los delegados gremiales". Incluso, el jefe de Personal fue entrevistado y "refirió que había personas que nunca habían ido y sin embargo las planillas se tenían que confeccionar inclusive pagándoles presentismo". Tras su declaración, este funcionario "fue removido del cargo", lo que el sindicato considera una represalia.

Temas
Seguí leyendo

Cuántos sanjuaninos estarán habilitados para votar en las legislativas de octubre

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Milei prueba a su mesa política pero el Gobierno sigue repleto de interrogantes

Rusia convocó al embajador argentino para que aclare las denuncias de Bullrich de espionaje

Comisión investigadora de Libra: el martes comienzan a declarar funcionarios

Anotá: cuál es la única encuestadora que acertó el amplio triunfo peronista en Buenos Aires

Milei convocó a una segunda reunión de Gabinete, tras la derrota en Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con milei pero aun no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón
Investigación

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

Por Pablo Mendoza
La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios
Incertidumbre

La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Robaron dos motos de la planta baja de un monoblock del barrio Aramburu

El intendente Juan Atampiz, en el festejo del Día del Niño en Zonda.
Punto de vista

Encándalo por "ñoquis" en Zonda: las razones de la Justicia para desestimar la denuncia penal