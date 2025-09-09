El FMI respaldó al gobierno tras la aplastante derrota bonaerense

En un fuerte gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.
El mensaje, publicado en la red social X pasadas las 16:50 de este martes, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.
Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.
"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo.
El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.