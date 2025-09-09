martes 9 de septiembre 2025

Interna

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"

El influencer libertario conocido en el mundo de las redes como el Gordo Dan terminó de detonar la interna entre el karimileísmo y el sector que responde a Santiago Caputo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lule Menem, el Gordo Dan, y Sebastián Pareja

Lule Menem, el Gordo Dan, y Sebastián Pareja

La interna de La Libertad Avanza tras la derrota electoral escaló a su punto máximo este martes, cuando el militante y streamer Daniel "Gordo Dan" Parisini pidió públicamente la renuncia del asesor presidencial Lule Menem y del armador bonaerense Sebastián Pareja, a quienes acusó de protegerse detrás de la figura de la Secretaria General de la Presidencia.

Arde la interna libertaria: el Gordo Dan le recordó a Guillermo Francos su pasado kirchnerista
Arde la interna libertaria: el Gordo Dan le recordó a Guillermo Francos su pasado kirchnerista
Ahora, el Gordo Dan cargó contra un candidato libertario que admitió que su madre jubilada "no llega a fin de mes"
Ahora, el Gordo Dan cargó contra un candidato libertario que admitió que su madre jubilada "no llega a fin de mes"

El Gordo Dan responde, como todas las "Fuerzas del cielo", a las directivas de Santiago Caputo. Este sector, ninguneado en el cierre de listas, está fuertemente enfrentado con el de los Menem, que trabajan bajo el ala protectora de Karina Milei.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado", disparó Parisini en su cuenta de X (ex Twitter). El militante exigió la salida de ambos "en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei".

El ataque se produce un día después de que Menem y Pareja mantuvieran una larga reunión de crisis en la Casa Rosada y en medio de feroces críticas internas al armado electoral bonaerense, que LLA perdió por más de 13 puntos.

El tuit de Parisini generó una catarata de reacciones, incluida una chicana del conductor Tomás Rebord, quien lo acusó de no animarse a criticar a la verdadera dueña del poder en el espacio: "Tirale a Karina papá no seas cagón, ¿qué pasa te retan si decís lo que pensás?".

El comentario de Rebord apunta a que Parisini, al igual que otros críticos internos, evita un enfrentamiento directo con Karina Milei, apuntando en cambio a su círculo de confianza. Ante esto, el propio "Gordo Dan" se defendió y reforzó su independencia: "Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo".

