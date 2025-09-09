martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Escándalo del Mago sin Dientes frente a Casa Rosada: "Quiero que Milei...

El mediático conocido en el mudo del entretenimiento como El Mago sin Dientes, recordó su pasado macrista para exigirle al algo al Presidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de las reuniones que se llevaron a cabo en la Casa Rosada durante este martes, el Mago sin Dientes, reconocido personaje que tiene trayectoria en los medios de comunicación, se presentó en la puerta del edificio gubernamental y pidió hablar con Javier Milei.

Lee además
milei prueba a su mesa politica pero el gobierno sigue repleto de interrogantes
Tras la derrota

Milei prueba a su mesa política pero el Gobierno sigue repleto de interrogantes
estafa libra: diputados citaron a declarar a karina milei
Investigación

Estafa Libra: Diputados citaron a declarar a Karina Milei

Pablo Cabaleiro, el nombre real del artista que ha tenido apariciones en programas como Showmatch, es un reconocido militante del PRO y se lo ha visto vinculado con la política en los últimos años. Esta vez, su aparición se da tras la derrota electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires y con la alianza que se llevó a cabo con el partido que sigue.

Frente a los medios que se congregaron en la puerta de la casa de gobierno, el mago pidió una cumbre con el propio Presidente y señaló: "Quiero que me escuche, quiero hablar“.

“Yo soy una persona, muchos me conocen públicamente, que siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana el PRO no estaba, el PRO no lo veía. Y digo, ¿dónde está ese partido político que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Hoy quiero que me escuchen, porque yo quiero que la Argentina salga adelante", agregó.

En ese sentido, se expresó sobre la situación que tiene al partido comanda Mauricio Macri y la fallida alianza para intentar quedarse con las elecciones legislativas bonaerenses. “Siempre estuve bancando al PRO. Este fin de semana, en las urnas, yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo”, continuó el mediático.

“¿A dónde está el PRO? ¿A dónde está el partido del cual, desde hace veinte años, siempre me representó? Y hoy me siento mal, me siento triste", cuestionó.

Y sostuvo: “Hoy hay un presidente que a mí me dijeron: ‘Vamos a apoyar a este gobierno’, el partido del cual yo estoy afiliado. Y, hoy por hoy, lo que más quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguna persona”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauroFdz/status/1965495087925993663&partner=&hide_thread=false

Todo este escenario se dio mientras dentro de la Casa Rosada finalizaba la segunda reunión crucial que llevó adelante la cúpula del Gobierno. Allí, Karina Milei recibió a la mesa bonaerense, de la cual también participaron representantes amarillos como Diego Santilli o Cristian Ritondo.

“Fue un encuentro largo, cordial, con espacio para la autocrítica: se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber logrado movilizar al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”, señaló una fuente oficial.

Además, se resolvió que el grupo “se reunirá todos los martes y que la campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes”.

Participaron el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el flamante legislador electo Maximiliano Bondarenko, y el armador Sebastián Pareja.

En los hechos, antes de las elecciones locales del 7 de septiembre, esta mesa de coordinación ya existía, aunque con menos integrantes. Hasta ese momento estaban solo Karina, Santiago Caputo y Pareja, además del armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem, y el primer candidato en octubre, José Luis Espert.

El apartamiento de estos últimos fue la primera novedad de la jornada, aunque al diputado se lo vio más temprano ingresando a Balcarce 50 para mantener reuniones con diferentes funcionarios.

Sin embargo, Espert se retiró antes del inicio de la mesa política, porque tenía compromisos asumidos en el Congreso. Algo similar ocurrió con Ritondo y Santilli que, si bien participaron del inicio de la reunión, se fueron cerca de las 15:30 para participar de la comisión investigadora del caso Libra.

Seguí leyendo

JP Morgan contradice a Morgan Stanley y recomienda los bonos argentinos

Habilitaron un chatbot para saber si un pasaporte es válido

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

Un evento benéfico terminó en polémica en Calingasta: denuncian que el dinero de las entradas iba a parar al alias de un funcionario

Informe de una universidad asegura que la inflación se "desaceleró" en agosto: ¿y los salarios?

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"

El FMI respaldó al gobierno tras la aplastante derrota bonaerense

Encándalo por "ñoquis" en Zonda: las razones de la Justicia para desestimar la denuncia penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con milei pero aun no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Te Puede Interesar

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador
Rumbo al Mundial

Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Martín mostró gestión en Capital, habló de obras todos los días y anticipó proyectos si llega al Congreso
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio