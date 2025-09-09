martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

JP Morgan contradice a Morgan Stanley y recomienda los bonos argentinos

La consultora JP Morgan recomendó invertir en bonos argentinos, tras la derrota oficial en Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la "dura derrota electoral" que sufrieron los candidatos del Gobierno nacional en la elección legislativa bonaerense, JP Morgan Chase ha reiterado su confianza en la capacidad de la administración para mantener la disciplina fiscal y avanzar con su agenda de reformas. El banco reafirmó su recomendación de sobreponderar (Over Weight - OW) la deuda soberana en dólares en la cartera inversora y mantuvo su consejo de comprar bonos BONTAM en pesos, indexados por la tasa mayorista TAMAR.

Lee además
morgan stanley da marcha atras y retira su recomendacion de compra tras la derrota de la libertad avanza
Repercusiones post elecciones

Morgan Stanley da marcha atrás y retira su recomendación de compra tras la derrota de La Libertad Avanza
tras la fuerte caida del lunes, las acciones y bonos argentinas en wall street rebotan hasta el 5%
Mercado financiero

Tras la fuerte caída del lunes, las acciones y bonos argentinas en Wall Street rebotan hasta el 5%

Esto contradice lo señalado tras las elecciones bonaerenses por otro gigante de las finanzas, Morgan Stanley, quien tras las elecciones bonaerenses le bajó el pulgar a los títulos nacionales.

Los estrategas de la firma, Luis Oganes y Johnny Goulden, señalaron que, aunque el resultado en la Provincia de Buenos Aires eleva los riesgos de caer en un equilibrio más negativo, "los elementos siguen intactos para que Milei continúe consolidando lenta pero firmemente su agenda de reformas". El informe de JP Morgan calificó el resultado electoral como "muy negativo" para el gobierno, poniendo en duda su capacidad de lograr un desenlace favorable en las legislativas de octubre y arriesgando la agenda de reformas en la segunda mitad del mandato. No obstante, el banco subraya que el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal como piedra angular, incluso frente a las tensiones en el Congreso.

Se especula que la Casa Rosada podría "recalibrar su estrategia política para corregir errores" en las semanas previas a las elecciones nacionales de octubre, con el objetivo de sostener la confianza de los mercados y evitar una mayor inestabilidad. A pesar de que el acceso al mercado sigue siendo difícil de cara a 2026, JP Morgan asume que la "disposición a pagar se mantiene sólida y que el ancla fiscal se mantendrá intacta", esperando que la acumulación de reservas eventualmente se reanude. Los expertos también destacaron que los bonos BONTAM podrían beneficiarse tanto de una disminución de rendimientos si persiste la desinflación, como de la cobertura contra tasas de interés más altas a corto plazo.

El Pasado Laboral en JP Morgan del Equipo Económico de Milei

Entre los nombres destacados con una extensa trayectoria en el banco estadounidense figuran figuras clave del actual gobierno:

  • Toto Caputo: Ocupó el puesto de vicepresidente para América Latina en trading entre 1994 y 1998, una posición de primera línea en las operaciones financieras regionales durante años críticos para la economía argentina.
  • José Luis Daza: Fue director general de investigación de mercados emergentes entre 1992 y 2000, tipo de mercados en los que Argentina ha estado inmersa y sobre los que ahora tendrá influencia directa desde el Gobierno.
  • Santiago Bausili: Se desempeñó como director en mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú desde 1996 hasta 2007, una etapa marcada por grandes crisis financieras y reestructuraciones económicas donde JP Morgan fue un actor protagonista.
  • Vladimir Werning: Acumuló casi dos décadas de experiencia como director ejecutivo para América Latina entre 1996 y 2016.

Temas
Seguí leyendo

Informe de una universidad asegura que la inflación se "desaceleró" en agosto: ¿y los salarios?

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Milei convocó a una segunda reunión de Gabinete, tras la derrota en Buenos Aires

Milei y Caputo recibieron al presidente del BID en la primera reunión económica tras la derrota electoral

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos

"Puede que hayamos sido soberbios": la dura autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en Buenos Aires

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

El presidente del PRO sanjuanino habló sobre el resultado en Buenos Aires: "Gran llamado de atención"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con milei pero aun no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Te Puede Interesar

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador
Rumbo al Mundial

Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Martín mostró gestión en Capital, habló de obras todos los días y anticipó proyectos si llega al Congreso
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio