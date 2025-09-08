lunes 8 de septiembre 2025

Repercusiones

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos

Varios dirigentes del orreguismo y del PJ remarcaron en el "freno" y el "límite" a los libertarios que puso el voto popular en las elecciones bonaerenses de este fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de la contundente derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires y el amplio triunfo de los candidatos de Axel Kiciloff, en San Juan no se hicieron esperar los análisis que se volcaron por redes. Entre ellos, varios dirigentes de fuste del PJ y del orreguismo que hablaron del voto de los bonaerenses como un mensaje de "freno" a medidas que practica la gestión de Javier Milei como presidente de los argentinos.

En cuanto a los peronistas sanjuaninos, el candidato a diputado nacional que encabeza la lista de Fuerza San Juan, Cristian Andino, salió a celebrar el triunfo del PJ en Buenos Aires, destacando que la expresión mediante las urnas significó "un freno al ajuste, los gritos y los insultos. Un sí al diálogo, al respeto y al federalismo". Y agrega: "hoy en Buenos Aires se encendió una señal de esperanza".

image

Por su parte, el senador Sergio Uñac se expresó primero en apoyo a la figura de Kiciloff. "Hoy los vecinos de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar con firmeza y en las urnas, la confianza en la gestión de @Kicillofok. Felicitaciones Axel y, en vos, a todo el armado provincial del Frente que triunfó en estas elecciones bonaerenses". A la par, resaltó, en línea con Andino, que "con estos resultados vemos como el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales que son cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que sufre el pueblo argentino".

image

En el caso de Fabián Gramajo, que va en la lista peronista de San Juan como candidato en tercer término, posteó sus "felicitaciones al pueblo de Buenos Aires por ponerle un freno a Milei en las urnas". Y completó: "la derrota de LLA en Buenos Aires es un mensaje claro: la gente le dijo BASTA. Basta de despidos y salarios que no alcanzan. Basta de jubilados que no llegan a fin de mes. Basta de universidades desfinanciadas, de la salud abandonada. Basta del insulto y la agresión. Argentina necesita otra cosa. San Juan necesita otra cosa".

image

En el caso de la diputada provincial giojista y vicepresidenta del PJ de San Juan, Graciela Seva, eligió una imagen en la que se lee "ellos con su egoísmo, nosotros con nuestras convicciones", acompañado del escudo partidario.

image

En el orreguismo, uno de los primeros en opinar vía redes fue el diputado provincial Gustavo Usín, referente de Actuar junto a Rodolfo Colombo. Expresó que "la voz de las urnas marca un límite claro: la gente pide diálogo y soluciones, no imposiciones. Es tiempo de escuchar y construir juntos". Y agregó: "no más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volvamos al pasado, eso sería malísimo, discutamos el presente y así poder construir el futuro, ese debe ser nuestro camino a seguir".

image

También el socio del orreguismo, el legislador y presidente del PRO local, Enzo Cornejo, posteó sobre los resultados electorales de Buenos Aires: "Hoy es la voz de provincia, hace unos días Corrientes, resultados que no reflejan más que un gran llamado de atención al Gobierno Nacional cerrado al diálogo, a la construcción colectiva. Hoy la gente necesita respuestas, no gritos, no atropellos, no soberbia", expresó entre otros conceptos.

image

Por el lado de los libertarios (no de la lista oficial de Milei en San Juan), el presidente del partido Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, eligió un extenso video para hablarle al presidente directamente. "¿Querés que te diga una sugerencia? Sentate en el sillón del presidente y conducí vos, vos conducí. No la hemos votado a tu hermana para que conduzca. Y si tenés que cortar la cabeza a quien sea, lo tenés que hacer, porque hay un país que depende de vos. Hemos confiado en vos. Vos tenés que conducir. El presidente sos vos. Rodéate de buena gente, rodéate de toda esa gente que te llevó ahí. Son personas de bien, como decimos nosotros. Dejá de darle lugar a la casta. Y si te putean, por algo te putean. Aguantátela. Sabé escuchar. Te lo dice un simple dirigente de una provincia (...) No quiero que perdamos la lucha contra el socialismo. Es eso, nada más. Te deseo toda la suerte, que dios te bendiga, y ojalá esto se revierta. Ojalá en octubre salgamos victoriosos con las ideas de la libertad. Viva la libertad, carajo, como nos enseñaste vos, viva la libertad, carajo, y sigamos adelante, pero cambiá. Cambiá porque te estás te estás estrellando y te vas a terminar de estrellar y vas a perder todo lo que has venido haciendo hasta acá. Nada más".

image

