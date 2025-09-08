La Libertad Avanza San Juan reafirmó su apoyo al plan de Javier Milei tras las elecciones en Buenos Aires

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , el espacio La Libertad Avanza San Juan emitió un comunicado en el que ratificó su respaldo al rumbo económico y político del presidente Javier Milei.

Tensión La provincia de Buenos Aires no garantiza la seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza

Mediante un comunicado destacaron que “se redoblarán los esfuerzos de cara al próximo 26 de octubre” , fecha clave en el calendario electoral. En ese sentido, remarcaron que el programa de gobierno encabezado por Milei es “el único capaz de sacar al país adelante”, aunque reconocieron que implica “un esfuerzo gigante de todos y cada uno de los argentinos”.

El comunicado subrayó la importancia de la definición política que se aproxima

“Se trata de elegir entre el kirchnerismo, que dejó mucho desquicio, corrupción y despilfarro en todas las áreas, encarnando los fracasos del pasado; o los que defendemos la esperanza de un futuro mejor”.

Asimismo, desde San Juan señalaron que mantienen intacta la confianza en el proyecto que millones de argentinos apoyaron en 2023, y que a pesar de los desafíos, “solo con esfuerzo, coherencia y responsabilidad se logrará consolidar una Argentina libre y próspera. No hay lugar para especulaciones: La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.