Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez

El presidente Javier Milei ha modificado drásticamente su agenda en Estados Unidos, suspendiendo su visita a Las Vegas y concentrándose únicamente en Los Ángeles. Esta decisión se produce en un contexto de fuerte tensión política debido a presuntos audios que complican a su hermana, Karina Milei, y la inminencia de unas reñidas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

La escala en Las Vegas, donde Milei tenía previsto asistir al show de su expareja Fátima Flórez en el hotel Sahara, fue descartada. Si bien fuentes oficiales mencionaron cuestiones logísticas relacionadas con el descanso de los pilotos como una posible razón para la duda, la principal motivación parece ser el escándalo en torno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El escándalo de los audios que complican a Karina Milei: Se ha difundido la existencia de presuntos audios internos en los que se escucha a Karina Milei hablar.

Estos audios la incriminan en una causa por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Las noticias apuntan a Karina como la coordinadora de un mecanismo recaudatorio paralelo en la ANDIS.

Existe la amenaza de la viralización de nuevos audios que podrían "destapar una olla" e involucrar a otros organismos como el ANSES y el PAMI.

La situación ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde se cuestionó la conveniencia del viaje presidencial en medio de investigaciones por presunto espionaje y grabaciones ilegales.

La posible participación de su hermana en un aparente circuito de coimas y enriquecimiento ilícito es descrita como un "tsunami" que afectó los planes del presidente. La prioridad electoral y las elecciones bonaerenses: Ante este panorama, el presidente optó por recortar su gira y priorizar la actividad política en Argentina.

Milei regresará al país el viernes 5 de septiembre para encarar la recta final hacia las elecciones bonaerenses.

La agenda presidencial incluye un cierre de campaña en Moreno, en el club Villa Ángela.

Los equipos de campaña reconocen que la diferencia con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires es estrecha, variando entre 2 y 5 puntos a favor del peronismo. Esta distancia es considerada "más que aceptable" para su partido.

La mesa de campaña bonaerense, liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo, se ha reunido para ultimar los detalles de la estrategia para estos comicios provinciales.

Debido al calendario electoral, Karina Milei no formará parte de la delegación presidencial, enfocándose en los detalles finales de la actividad proselitista. El viaje de Milei a Estados Unidos será breve y se concentrará en Los Ángeles, donde participará en encuentros organizados por el economista Michael Milken, conocido como "el rey de los bonos basura". Tras su viaje "relámpago", el mandatario estará de regreso en la Quinta presidencial de Olivos el domingo, para seguir de cerca los resultados de la "madre de todas las batallas" electorales.

Compartí esta nota en redes sociales:







