martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda oficial

Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez

El presidente Javier Milei decidió suspender, dentro de su periplo norteamericano, la visita a su ex novia en la ciudad de Las Vegas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei ha modificado drásticamente su agenda en Estados Unidos, suspendiendo su visita a Las Vegas y concentrándose únicamente en Los Ángeles. Esta decisión se produce en un contexto de fuerte tensión política debido a presuntos audios que complican a su hermana, Karina Milei, y la inminencia de unas reñidas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Lee además
diputado nacional cuestiono al viaje de milei a las vegas, con la nuestra
Denuncia

Diputado nacional cuestionó al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"
Karina Milei en una de sus visitas a San Juan, escoltada por José Peluc.  
Pareceres

Audios de Karina Milei: el sanjuanino Peluc sugirió que era común grabarse entre libertarios

La escala en Las Vegas, donde Milei tenía previsto asistir al show de su expareja Fátima Flórez en el hotel Sahara, fue descartada. Si bien fuentes oficiales mencionaron cuestiones logísticas relacionadas con el descanso de los pilotos como una posible razón para la duda, la principal motivación parece ser el escándalo en torno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El escándalo de los audios que complican a Karina Milei:

  • Se ha difundido la existencia de presuntos audios internos en los que se escucha a Karina Milei hablar.
  • Estos audios la incriminan en una causa por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Las noticias apuntan a Karina como la coordinadora de un mecanismo recaudatorio paralelo en la ANDIS.
  • Existe la amenaza de la viralización de nuevos audios que podrían "destapar una olla" e involucrar a otros organismos como el ANSES y el PAMI.
  • La situación ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde se cuestionó la conveniencia del viaje presidencial en medio de investigaciones por presunto espionaje y grabaciones ilegales.
  • La posible participación de su hermana en un aparente circuito de coimas y enriquecimiento ilícito es descrita como un "tsunami" que afectó los planes del presidente.

La prioridad electoral y las elecciones bonaerenses:

  • Ante este panorama, el presidente optó por recortar su gira y priorizar la actividad política en Argentina.
  • Milei regresará al país el viernes 5 de septiembre para encarar la recta final hacia las elecciones bonaerenses.
  • La agenda presidencial incluye un cierre de campaña en Moreno, en el club Villa Ángela.
  • Los equipos de campaña reconocen que la diferencia con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires es estrecha, variando entre 2 y 5 puntos a favor del peronismo. Esta distancia es considerada "más que aceptable" para su partido.
  • La mesa de campaña bonaerense, liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo, se ha reunido para ultimar los detalles de la estrategia para estos comicios provinciales.
  • Debido al calendario electoral, Karina Milei no formará parte de la delegación presidencial, enfocándose en los detalles finales de la actividad proselitista.

El viaje de Milei a Estados Unidos será breve y se concentrará en Los Ángeles, donde participará en encuentros organizados por el economista Michael Milken, conocido como "el rey de los bonos basura". Tras su viaje "relámpago", el mandatario estará de regreso en la Quinta presidencial de Olivos el domingo, para seguir de cerca los resultados de la "madre de todas las batallas" electorales.

Temas
Seguí leyendo

Enrique Landeau: anécdotas con presidentes, críticas a Milei y una vida dedicada al periodismo sanjuanino

Pidieron investigar la denuncia del gobierno de Milei y reivindicaron la protección de las fuentes periodísticas

Macri echó de la vicepresidencia del PRO a Damián Arabia, cercano al Gobierno de Milei

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei se recortaron más de 53.000 puestos en el Estado nacional

Diputados: Eligieron autoridades de la comisión investigadora por la estafa Libra

Karina Milei debió ser evacuada durante una caminata de cierre de campaña en Corrientes: hubo detenidos

Identificaron a los 3 demorados por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Milei tildó de "operación" a los audios de las presuntas coimas y habló de los piedrazos: "Gracias kukas, no me van a asustar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos. video
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Te Puede Interesar

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal
Repercusiones

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado
Durísimo

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda
Legislatura

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda