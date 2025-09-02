Audios de Karina Milei: el sanjuanino Peluc sugirió que era común grabarse entre libertarios

"Me pasó en campaña de que te grababan sin necesidad, digo, porque no decías nada importante. No quiero decir que está bien, pero era una modalidad que tenía este espacio nuevo en su momento, y a lo mejor algunos no han perdido la oportunidad de seguir haciéndolo", dijo en Radio La Lechuza el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en San Juan , José Peluc , sobre la difusión de audios atribuidos a Karina Milei , secretaria General de la Presidencia. El Gobierno Nacional reaccionó presentando una denuncia penal por espionaje ilegal y una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal para impedir la difusión de nuevos audios, pero para el sanjuanino grabarse entre ellos era una conducta habitual.

Los audios difundidos hasta ahora, dos grabaciones cortas, mostraban supuestamente a la hermana del Presidente diciendo: "No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate" y "Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".

Tras la difusión, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó los hechos como un "escándalo sin precedentes" si los audios resultaran verdaderos, ya que sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Adorni también sugirió que se trataba de una "operación orquestada y diagramada de desinformación" para desestabilizar al gobierno e influir en el proceso electoral. Los periodistas del streaming Carnaval advirtieron que publicarían más fragmentos de una grabación más larga.

En el fuero Civil y Comercial Federal, Karina Milei solicitó una medida cautelar para detener la difusión de cualquier chat, foto, audio y video supuestamente suyo, tanto de forma actual como futura y a través de cualquier medio. El escrito señalaba que, de ser reales, los audios habrían sido obtenidos ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno y que esto perjudicaría su honor, reputación y al gobierno.

El juez Alejandro Maraniello hizo lugar a la cautelar, decretando el cese de difusión, pero solo para aquellos audios que habrían sido grabados en Casa Rosada. Mauro Federico, conductor del programa, lo interpretó como una "censura" y afirmó que cumplirían la orden mientras sus abogados actuaban. Expertos como Martín Becerra y Pedro Caminos criticaron la medida, señalando que la ley garantiza la libertad de expresión en internet y que las medidas previas son inadmisibles en esta materia, prevaleciendo el principio de responsabilidades ulteriores. Gustavo Arballo advirtió sobre el peligro de que cualquier funcionario pudiera pedir censura previa invocando el interés público.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por presuntas operaciones de espionaje ilegal. La presentación, realizada por Fernando Soto, apunta contra quienes resulten responsables de la "producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones" atribuidas a funcionarios, calificándolas como un "ataque" y una "burda operación de inteligencia no institucional" con el objetivo de influir ilegítimamente en la opinión pública, desinformar y desestabilizar el gobierno. La Vocería Presidencial identificó entre los presuntos responsables al periodista Mauro Federico, al secretario ejecutivo de la AFA y empresario de medios Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi.

Por todo este contexto de gravedad en la grabación de audios que planteó Nación, llamó la atención el comentario del sanjuanino Peluc en Radio La Lechuza sobre la habitualidad con la que se daban estas situaciones, al menos en la campaña, como refirió sobre su caso particular.

image José Peluc.

Por otro lado, Peluc dijo en declaraciones a Radio La Lechuza, sobre la investigación con la situación de ANDIS que generaron los audios de Diego Spagnuolo referidas a coimas en el área de discapacidad, que "yo conozco muy bien a Javier y Karina, y nada más alejado de la realidad una situación como esta".

Sobre Spagnuolo, el libertario local opinó que "hay que ver en qué situación se encontraba la autoridad de ANDIS para empezar a echarle la culpa a cualquiera. Yo no creo que este gobierno esté metido en esa situación desde la esfera, desde la autoridad máxima, porque si no, también te podrían haber dicho, 'mira, la auditoría la vamos a mandar otro día".

Se refirió así a la auditoría que el Ejecutivo realizó sobre la ANDIS, tras la confirmación de la salida de Spagnuolo del organismo. El estudio se llevó a cabo en relación a siete medicamentos que son comprados por el ente y por la cartera sanitaria. Surgió que uno de esos medicamentos que se compraba a la droguería Suizo Argentina se pagaba un 27% más caro desde la ANDIS a comparación del precio que obtenía el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Peluc defendió a Karina Milei sobre las versiones que hablan de la funcionaria nacional como receptora de dinero para diferentes acciones. "Creo que el patrón que se repite es tratar de manchar el gobierno en casos de corrupción, que es lo menos que tiene este gobierno. Digo, porque yo lo he escuchado, todo eso que me decís, que para ser candidato había que pagar... Yo estoy en la misma situación que otras provincias y lo hablo con otros diputados en confianza, que hemos ido generando una amistad, y ninguno hemos vivido una situación como esa. Entonces, ¿por qué en algún lugar sí y en otro no? Si tranquilamente todos llegamos al mismo sillón. Hubiera sido una cuestión generalizada y no es así, todo lo contrario. Francamente, yo he tenido la oportunidad de conocer a Karina y a Javier, y nada más fuera de lugar que una cosa como esta".

Agregó que "lo digo convencido porque siempre están atacando ese tipo de maniobras y la vez que le han acusado a Karina por una campaña que tenía que dejar esto y lo otro. A mí no me ha pasado. ¿Por qué a mí no me pasaría y a los demás sí? Eso es lo que yo me pregunto, yo no tengo ningún privilegio, a mí me conocieron como han conocido a los demás, es más, a mí me han conocido menos, tranquilamente podrían haber dicho, bueno, para estar donde está, por donde quiere llegar, tienen que hacer lo mismo que los demás. Nunca, jamás una cosa como esta".