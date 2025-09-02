Enrique Landeau: anécdotas con presidentes, críticas a Milei y una vida dedicada al periodismo sanjuanino

Enrique Landeau no necesita demasiada presentación en San Juan. Su voz marcó generaciones con transmisiones deportivas, coberturas de importantes hechos locales y nacionales, y entrevistas que quedaron grabadas en la memoria de televidentes y oyentes. Invitado al programa Paren las Rotativas y después pasar décadas en Telesol para iniciar una nueva etapa en Canal 4, se permitió abrir el archivo de su vida, entre anécdotas, confesiones y miradas críticas.

De entrada se refirió a sus inicios en Radio Sarmiento, cuando apenas asomaba al mundo del periodismo deportivo. El básquet y el boxeo fueron sus primeros escenarios hasta que, casi por casualidad, un día se cruzó con Carlos Menem. “Ese día me colé en todos los actos. Llegué a preguntarle al presidente por aumentos de sueldo mientras se peinaba con un peine que sacó del bolsillo. Era un divino. Esa fue la primera vez que sentí que tenía una primicia nacional en la mano”, contó.

No dejó afuera los momentos difíciles, como la cobertura del accidente de José Luis Gioja en Valle Fértil. “Me marcó, porque el piloto era amigo mío. Tenés que informar aunque tengas el corazón en la boca. Primero la noticia, después los sentimientos”, confesó.

La charla también fue un repaso íntimo sobre lo que significa ser periodista en Argentina. “No sé si volvería a elegir ser periodista. No la pasé bien en algunos aspectos. Es una profesión maltratada. En los gobiernos de facto, lo primero a lo que apuntaban era a los periodistas, y no solo a censurarlos, sino a matarlos”, expresó.

Al hablar de las nuevas generaciones, fue categórico. “Los chicos que salen ahora no tienen gran impronta periodística. Están en lo virtual, lo celular. Y la información pasa por estudiar, leer, formarse. La inteligencia artificial te da respuestas, pero si no le ponés tu impronta, vas a cometer errores”, dijo, dejando claro que el oficio exige más que inmediatez.

Una mirada sobre la política actual

Consultado sobre Javier Milei, no dudó en marcar distancia: “Lo que hizo se tenía que hacer, estuviera el gobierno que estuviera. El problema es la forma. Se ha olvidado del país federal, del gobierno social y comunitario. Es vehemente, irrespetuoso y carente de formas”.

Sobre las negociaciones que el Presidente rechaza, fue tajante: “Eso no es casta, es gobernar. Decir dame esto y te doy esto es la base de la política. Lo que hace ahora es peor”.

Y en clave local, aseguró que Marcelo Orrego tiene la obligación de ganar frente a Milei. “Es como San Martín, de local tenés que ganar porque si no te vas al descenso”.

Landeau, íntimo

Más allá de la política, el periodista también se permitió una reflexión íntima sobre la fe y las pérdidas personales. “Creo en Dios, pero también en la energía. Para mí, el que se muere se muere. Lo que queda es el recuerdo y la fuerza que nos dejan”, expresó con crudeza al hablar del suicidio de su hermano.

Con anécdotas que van de Menem a los estudios de América 2, de transmisiones deportivas a entrevistas con presidentes, y con la pasión intacta por la radio, Landeau se definió como parte de una generación de periodistas que, pese a todo, se mantiene en pie. “Somos periodistas de barricada, lo llevamos en la sangre”, resumió.

Y cerró con una frase que parece escrita para su propia historia: “Mi generación, la del 58, es la generación perdida. Siempre castigados, siempre golpeados. Nos levantábamos y nos volvían a tirar abajo. Pero seguimos. Porque el periodismo, aunque duela, se lleva en la sangre”.