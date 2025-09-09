martes 9 de septiembre 2025

Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Tras la derrota de LLA en Buenos Aires, Javier Milei anunció una mesa de diálogo con los gobernadores y el sanjuanino está dispuesto a ir pero no lo llamaron de la Rosada todavía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Todavía no me han llamado, yo no tengo ningún tipo de duda que si me llaman voy a estar ahí. Esa silla no va a estar nunca vacía cuando se trate de la provincia de San Juan o por lo menos lo que a mí corresponde y el tiempo que me toque estar como gobernador, porque esa es la forma. Yo creo que es fundamental el diálogo, la prudencia", dijo Marcelo Orrego, sumándose a la posición de otros gobernadores que dicen que están dispuestos al diálogo con Javier Milei pero que todavía no fueron convocados, e incluso algunos dudan de la intención de la Casa Rosada.

Agregó Orrego que el diálogo "creo que es parte de la política que viene, es parte de lo que tiene que suceder con los argentinos, no podemos estar sentados en una misma mesa y peleando. Somos una misma familia que somos los argentinos".

El análisis del sanjuanino en rueda de prensa se da cuando se conoció que un día después de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, Milei reunió a su Gabinete y definió la creación de dos mesas de trabajo: una política, integrada por funcionarios nacionales, y otra de diálogo con gobernadores.

Según publicó Infobae, sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales.

En este marco, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, planteó que “pensar en un diálogo, la verdad es que estaría muy teñido con lo que viene, con la elección de octubre, que faltan tan pocos días”. Además, agregó: “Nosotros el diálogo lo propusimos todo el tiempo, pero no hubo. Cada vez que nos sentamos de una manera terminamos o no acordando o no cumpliéndose lo acordado”. Según explicó en diálogo con Radio Mitre, “eso creo que pasó con todos los gobernadores, fue una constante en todo el tiempo”. El mandatario jujeño sostuvo además que “hasta acá, lo único que hay son la información de los medios”. “En algún punto hay siempre un destrato”, resaltó en referencia a la relación con la Casa Rosada en estos dos años de gestión libertaria.

Por su parte, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, coincidió este martes en que no existió comunicación formal: “Por lo pronto, lo único que sé es lo que he leído, el comunicado que ha sacado el vocero presidencial, pero no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial y personal con ninguno de ellos”. Y agregó que “Lo que sí yo creo es que el momento en el que se plantea el diálogo es medio complejo, porque estamos todos de elecciones y con las complicaciones diarias del día a día”, señaló.

Sáenz recordó que “el presidente, en uno de sus spots publicitarios, claramente decía que no se podía construir una Argentina distinta con los mismos de siempre. Y dialogar en una mesa política nacional con los mismos de siempre, no sé qué se puede construir desde ahí”.

El gobernador salteño también mencionó la falta de cumplimiento de acuerdos previos: “Hemos firmado un acuerdo en junio del año pasado con el Gobierno nacional, para priorizar obras en la provincia. La provincia cumplió con su palabra, está haciendo las obras como puede. Lamentablemente Nación, salvo una o dos, ninguna avanzó”.

Al ser consultado por el trato recibido, respondió: “Yo siempre digo que a los funcionarios les hacía falta un bañito de humildad. No sé si soberbia o subestimaron a muchos de nosotros”.

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se expresó a través de su cuenta en la red X: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”. “Desde Provincias Unidas sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas”, escribió el mandatario santafecino.

Cerca de ese espacio Provincias Unidas señalaron que, en caso de ser convocados, asistirán, aunque todavía no está definido para qué sería la reunión ni quiénes participarían.

Según informaron desde la Casa Rosada, la mesa política de la provincia de Buenos Aires “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial“. En este sentido, quienes podrían sumarse son los dirigentes referenciados en ”Las Fuerzas del Cielo", la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Este lunes, Milei negó cambios de Gabinete como le reclamaban algunos sectores, pero su vocero anunció que, desde este martes, el Gobierno tendrá “una mesa política nacional” presidida por el presidente, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Manuel Adorni, y que el jefe de Gabinete convocará a una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

(Con información de Infobae)

