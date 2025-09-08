lunes 8 de septiembre 2025

Las mesas de Milei: Una con funcionarios propios; otra con gobernadores

El vocero presidencial Manuel Adorni posteó la decisión de Javier Milei, tomada luego de la segunda reunión de Gabinete del día.

Por Guido Berrini
image

Tras la contundente derrota sufrida por el Gobierno en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ha decidido emprender una profunda reestructuración en su estrategia política, enfocándose en la apertura de un canal de diálogo con los gobernadores. Esta movida busca analizar el rumbo de la gestión y corregir los errores, en línea con la necesidad de fortalecer su base política y mejorar la perfomance electoral de cara a las elecciones de octubre.

derrota de milei en buenos aires: en las redes, que dijeron los politicos sanjuaninos
Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos
Milei y Caputo recibieron al presidente del BID en la primera reunión económica tras la derrota electoral

La decisión presidencial se tomó un día después del revés electoral, durante una segunda reunión de gabinete que tuvo lugar este lunes. Al finalizar el encuentro, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en redes sociales la conformación de dos mesas de trabajo: una política, con funcionarios propios, y una de diálogo, que incluirá a los gobernadores.

En particular, el presidente Milei "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros [Guillermo Francos] a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". Esta iniciativa subraya la intención del Gobierno de entablar negociaciones y buscar consensos en un contexto político desafiante, tras reconocer una "clara derrota" en el plano político bonaerense. El propio líder libertario insistió en que "esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965160836705780005&partner=&hide_thread=false

Paralelamente a esta apertura federal, se conformó una mesa política nacional que será presidida por el propio Milei y estará integrada por figuras clave como Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. La mesa política de la Provincia de Buenos Aires también "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

A pesar de estas importantes reconfiguraciones en el esquema político y de diálogo, un funcionario de primera línea aseguró que "todo el equipo está firme" y negó que vaya a haber modificaciones en los Ministerios. De hecho, los informes indican que "no va a haber reestructuración del Gabinete", y que los cambios, si suceden, se darían "solamente en la toma de decisiones o en el armado del espacio". El presidente Milei reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, y la continuidad de las políticas de Capital Humano, Defensa, seguridad y las reformas legales.

El encuentro del Gabinete contó con la asistencia de importantes ministros y funcionarios, incluyendo a Luis “Toto” Caputo (Palacio de Hacienda), Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). También estuvieron presentes Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, además del asesor Santiago Caputo. La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, se dio después de una charla que mantuvo con Milei y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en la Casa Rosada.

