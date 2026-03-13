Milei recalibra movimientos y se mostrará el lunes en Córdoba con Adorni

Sin escalas tras su regreso de Madrid, España, el presidente Javier Milei retomará su agenda federal con una visita a Córdoba el lunes para disertar en la Bolsa de Comercio de la ciudad capital. No estará solo porque a su lado aparecerá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reunión de la mesa política, mientras tanto, quedará para el martes a las 11.

De este modo, el Presidente respaldará al ministro coordinador luego de la polémica por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó al Argentina Week en Nueva York. El apoyo presidencial llegará después de gestos de todos los miembros del gabinete y de diferentes sectores libertarios, como el que encabeza Santiago Caputo, que resaltaron la honestidad del funcionario.

La actividad en la Bolsa tendrá lugar a las 16. El cronograma confirmado incluye la palabra de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Mesa chica

La mesa política, la otra actividad de relevancia para el Gobierno la próxima semana, tiene registro para el próximo martes a las 11. En ese ámbito, las principales figuras del oficialismo terminarán de definir la agenda parlamentaria para el resto del mes y el comienzo del siguiente.

La nueva ley de financiamiento universitario es una de las prioridades del oficialismo pero no la única: hay paquetes de reformas estructurales que la gestión Milei pretende darle forma este año.

Del encuentro participarán, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.