lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Casa Rosada

Milei convocó a una segunda reunión de Gabinete, tras la derrota en Buenos Aires

El presidente convocó por turnos a sus ministros, tras la aplastante victoria peronista en provincia de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras La Libertad Avanza digiere la contundente derrota frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación y líder del partido violeta, Javier Milei, citó en dos turnos diferentes a sus ministros. La primera reunión fue a la mañana y hubo espacio para conclusiones sobre las urnas. Una fuente con acceso a esos intercambios en el Salón Eva Perón afirmó que se trazó el objetivo de “crecer al menos 10 puntos de cara a octubre”, claro que ratificó que el rumbo económico no se modifica, no habrá alivios ni “plan platita” para los bolsillos. ¿Y cambios en el equipo? Están por verse.

Lee además
antes de partir a eeuu, milei reunio al gabinete y dejo ordenes muy claras
Gestión

Antes de partir a EEUU, Milei reunió al gabinete y dejó órdenes muy claras
Tras la derrota electoral, Mile llamó a una doble reunión de Gabinete. (Foto de archivo)
El día después

Tras la dura caída electoral bonaerense, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Sobre una decisión de Milei hay coincidencia entre los alfiles que dialogan con la prensa en los pasillos: a partir de este lunes el asesor presidencial, Santiago Caputo, vuelve a su rol ordenador de la política y del armado y estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales. Faltan 48 días cruciales y los violetas transmiten la ilusión de que “34% es el piso”.

Tal cual ocurrió en el primer año de gestión, “el arquitecto de la victoria en 2023”, según lo calificó por entonces Milei, quedó reivindicado tras los cuestionamientos anticipados al Presidente sobre la injerencia de “los Menem” como brazos ejecutores de la voluntad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 no lo admiten pero la figura de “El Jefe” probablemente adopte un perfil más bajo, al menos hasta que se elija la renovación del Congreso Nacional y con la esperanza de que los escándalos por los audios y las supuestas coimas en el área de Discapacidad se diluyan.

Si eso incluye o no el desplazamiento/renuncia de sus dos dirigentes de confianza dentro del partido, ambos apuntados también en las acusaciones que aparentemente confesó el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, todavía no tiene desenlace claro. Al consultar sobre el futuro del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, en la Casa Rosada se limitan: “no hay cambios previstos”.

En tanto, participó también de la primera reunión en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en quien Milei podría apoyarse para retomar algunos diálogos rotos durante el cierre de listas bonaerenses. Tanto con gobernadores como con los intendentes de diversos municipios.

Esta opción se desprende de la radiografía de la derrota que hacen en Balcarce 50. Hay varias lecturas en la cúpula libertaria y sus primeras líneas sobre por qué la unidad opositora en Fuerza Patria obtuvo bajo liderazgo del gobernador Axel Kicillof el 47% y el frente libertario en alianza con el PRO el 34% el último domingo.

Mencionan la mano de los intendentes bonaerenses que “movieron el aparato” y destacan que esto no debería tener tanto despliegue en las legislativas nacionales de octubre. Reconocen, en ese marco, el error de haber cortado algunos lazos para probar con candidatos “puros” violetas. Un inminente operativo seducción de potenciales aliados sería parte de los esfuerzos para las próximas semanas.

En el eterno trayecto que queda hasta las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Mileil debe atravesar junto al vendaval político, la turbulencia económica. Así lo demuestra el comportamiento al alza del dólar y del Riesgo País el día después de la derrota.

La volatilidad cambiaria preocupa a Milei pero también, según cuentan en su entorno, le facilitaría uno de los planteos contra la oposición a futuro. Una especie de campaña del miedo sobre las consecuencias de votar al peronismo. Sobre le modelo económico que se aplica desde 2023, descartan una renovación, tal cual lo indicó el Presidente. Aunque reconocen el daño en la “economía doméstica, cerca del Presidente dan por descartados alivios o lo que llaman “plan platita” para los bolsillos afectados por el ajuste.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que no participó de la primera reunión de la mañana, sí lo hace de la pautada a las 16.30.

Por la mañana estuvieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Luis Petri (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores). También, Santiago Caputo. Y Martín Menem.

Se sentaron en el Salón Eva Perón la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Temas
Seguí leyendo

Milei y Caputo recibieron al presidente del BID en la primera reunión económica tras la derrota electoral

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos

"Puede que hayamos sido soberbios": la dura autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en Buenos Aires

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

El presidente del PRO sanjuanino habló sobre el resultado en Buenos Aires: "Gran llamado de atención"

Caputo tras la derrota de LLA en Buenos Aires: "Nada va a cambiar en lo económico"

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

Pullaro: "La derrota de LLA en Buenos Aires es un llamado de atención para el Gobierno Nacional"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
importante empresario cordobes le deseo al conurbano bonaerense desnutricion infantil asi aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Al huir perdieron su arma.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Te Puede Interesar

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Por Mariela Pérez
La minería del cobre, el nuevo debate entre San Juan y Mendoza. Esta última impulsa su compre regional en lugar del compre local.
Escenario

Cómo en Mendoza piensan beneficiarse con el boom minero que se viene a San Juan

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Fabián Martín, de campaña para diputado nacional.
Reacciones en el orreguismo

Fabián Martín sobre las elecciones bonaerenses: "El gran ganador es Kiciloff"

El sur de San Juan concentra casi el 50% de plantaciones de olivo. Riego tecnificado y perforaciones impulsan el consumo eléctrico. 
Realidad

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave