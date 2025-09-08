Milei convocó a una segunda reunión de Gabinete, tras la derrota en Buenos Aires

Mientras La Libertad Avanza digiere la contundente derrota frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación y líder del partido violeta, Javier Milei , citó en dos turnos diferentes a sus ministros . La primera reunión fue a la mañana y hubo espacio para conclusiones sobre las urnas. Una fuente con acceso a esos intercambios en el Salón Eva Perón afirmó que se trazó el objetivo de “ crecer al menos 10 puntos de cara a octubre” , claro que ratificó que el rumbo económico no se modifica , no habrá alivios ni “plan platita” para los bolsillos. ¿Y cambios en el equipo? Están por verse.

Sobre una decisión de Milei hay coincidencia entre los alfiles que dialogan con la prensa en los pasillos: a partir de este lunes el asesor presidencial, Santiago Caputo , vuelve a su rol ordenador de la política y del armado y estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales. Faltan 48 días cruciales y los violetas transmiten la ilusión de que “34% es el piso”.

Tal cual ocurrió en el primer año de gestión, “el arquitecto de la victoria en 2023”, según lo calificó por entonces Milei, quedó reivindicado tras los cuestionamientos anticipados al Presidente sobre la injerencia de “los Menem” como brazos ejecutores de la voluntad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 no lo admiten pero la figura de “El Jefe” probablemente adopte un perfil más bajo, al menos hasta que se elija la renovación del Congreso Nacional y con la esperanza de que los escándalos por los audios y las supuestas coimas en el área de Discapacidad se diluyan.

Si eso incluye o no el desplazamiento/renuncia de sus dos dirigentes de confianza dentro del partido, ambos apuntados también en las acusaciones que aparentemente confesó el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, todavía no tiene desenlace claro. Al consultar sobre el futuro del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, en la Casa Rosada se limitan: “no hay cambios previstos”.

En tanto, participó también de la primera reunión en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en quien Milei podría apoyarse para retomar algunos diálogos rotos durante el cierre de listas bonaerenses. Tanto con gobernadores como con los intendentes de diversos municipios.

Esta opción se desprende de la radiografía de la derrota que hacen en Balcarce 50. Hay varias lecturas en la cúpula libertaria y sus primeras líneas sobre por qué la unidad opositora en Fuerza Patria obtuvo bajo liderazgo del gobernador Axel Kicillof el 47% y el frente libertario en alianza con el PRO el 34% el último domingo.

Mencionan la mano de los intendentes bonaerenses que “movieron el aparato” y destacan que esto no debería tener tanto despliegue en las legislativas nacionales de octubre. Reconocen, en ese marco, el error de haber cortado algunos lazos para probar con candidatos “puros” violetas. Un inminente operativo seducción de potenciales aliados sería parte de los esfuerzos para las próximas semanas.

En el eterno trayecto que queda hasta las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Mileil debe atravesar junto al vendaval político, la turbulencia económica. Así lo demuestra el comportamiento al alza del dólar y del Riesgo País el día después de la derrota.

La volatilidad cambiaria preocupa a Milei pero también, según cuentan en su entorno, le facilitaría uno de los planteos contra la oposición a futuro. Una especie de campaña del miedo sobre las consecuencias de votar al peronismo. Sobre le modelo económico que se aplica desde 2023, descartan una renovación, tal cual lo indicó el Presidente. Aunque reconocen el daño en la “economía doméstica”, cerca del Presidente dan por descartados alivios o lo que llaman “plan platita” para los bolsillos afectados por el ajuste.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que no participó de la primera reunión de la mañana, sí lo hace de la pautada a las 16.30.

Por la mañana estuvieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Luis Petri (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores). También, Santiago Caputo. Y Martín Menem.

Se sentaron en el Salón Eva Perón la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; del vocero presidencial, Manuel Adorni.