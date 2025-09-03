miércoles 3 de septiembre 2025

Gestión

Antes de partir a EEUU, Milei reunió al gabinete y dejó órdenes muy claras

El presidente Javier Milei, tras cerrar el acto libertario de campaña en Moreno, partirá nuevamente a Estados unidos. Antes de irse convocó al Gabinete para ordenar la gestión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras participar del acto de cierre de campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos para una serie de encuentros empresariales, dejando atrás un gobierno en ebullición y una agenda marcada por múltiples crisis. Su viaje se produce en un momento de extrema complejidad para su administración, donde la gestión interna y la estabilidad política se ven desafiadas por escándalos, acusaciones de espionaje, corrupción, y tensiones electorales.

En ese marco, en la mañana del miércoles el mandatario reunió a la mayor parte de su Gabinete en Casa Rosada en lo que se denominó una "cumbre de crisis", con el objetivo explícito de alinear a sus funcionarios y "bajar línea" sobre los próximos pasos de la gestión. La intención es clara: evitar que la administración pierda el rumbo en su ausencia, especialmente con la mira puesta en las cruciales elecciones bonaerenses del próximo domingo.

Un Escenario Convulsionado

Milei viaja a Estados unidos con varios frentes de batalla abiertos en la política local.

La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo y su hermana Karina Milei ha desatado una crisis. Las grabaciones mencionan una supuesta trama de sobreprecios y pedidos de coimas vinculando a Eduardo 'Lule' Menem con la droguería Suizo Argentina y ponen a Karina Milei, "El Jefe", en el centro de un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto ha generado un "clima de paranoia y sospechas" en el Gobierno, que denunció una "operación de espionaje ilegal comandada por el kirchnerismo".

Hace 24 horas, contrariando el mantra de "el dólar flota", el Gobierno ha decidido intervenir en el Mercado Libre de Cambios vía el Tesoro Nacional para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", en un contexto de "ruido en los mercados".

Por otro lado, el presidente debió reponer varias leyes e instituciones que habían sido eliminadas por la acción de Federico Sturzenegger, tras una serie de derrotas políticas en el Parlamento. Además, mañana el Senado podría rechazar su veto a la ley de emergencia para la discapacidad, revés que no ocurre en nuestro país desde hace, al menos, 20 años.

Además, el domingo Milei enfrentará su segundo test electoral, esta vez en la provincia de Buenos Aires. El antecedente es muy malo: en Corrientes, su candidato, autopercibido como "el león correntino", y con el slogan "Almirón es Milei", no pasó el 10% y quedo en cuarto lugar en la carrera por al gobernación.

Con este panorama, en esta "cumbre de crisis Milei impartió a su gabinete órdenes muy claras:

  • Alineamiento y silencio: La reunión, de dos horas y media, tuvo como objetivo un "fuerte alineamiento interno". Se les ordenó a todos los asistentes "guardar en estricto silencio el contenido de la conversación" para evitar filtraciones, recordando casos anteriores donde la difusión de información derivó en renuncias.
  • Campaña de contención y ataque: El presidente solicitó a sus ministros "salir a romper todas las operaciones" que detecten hasta las elecciones del domingo, desmentir las "fake news" y redoblar la apuesta ante lo que considera una "campaña sucia" atribuida a la oposición.
  • Presencia en el cierre de campaña: Todos los ministros fueron convocados a participar en el acto de cierre de campaña en Moreno, siendo trasladados juntos para mostrar unidad.
  • Regreso anticipado: Para seguir de cerca las elecciones bonaerenses y "retomar el control de la agenda", Milei canceló una escala en Las Vegas y adelantó su regreso para el viernes.
  • Karina Milei, clave en la retaguardia: La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no lo acompañará en esta gira internacional y se quedará en Argentina para "monitorear de cerca las últimas horas previas a las elecciones bonaerenses".
