Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, encabezó junto a la intendente de Capital, Susana Laciar, la inauguración de obras de mejoras urbanas en las calles Sargento Cabral y Segundino Aguiar.

Se trató de una intervención integral que incluyó mejoras en la señalización, luminarias y parquización, con el objetivo de embellecer y modernizar la zona.

En rueda de prensa, Martín destacó la continuidad de la obra pública en la provincia pese a la reducción de recursos nacionales. “El Gobierno de San Juan, en este caso junto con la Municipalidad de la Capital, estamos inaugurando obras todos los días, dos o tres obras por día. Hoy en la mañana entregábamos casas a varias familias sanjuaninas. Venimos en la tarde y acá hay obra de pavimentación por parte del gobierno provincial y la complementación que hace la municipalidad a través de la intendente Susana Laciar, con urbanización, veredas, parquización e iluminación”, señaló.

El vicegobernador subrayó: “A este gobierno que dirige Marcelo Orrego le ha tocado gobernar con menos recursos que los anteriores, con un 40% menos de fondos nacionales. Sin embargo, pese a eso, la obra pública se ha reactivado 100%. Hay infraestructura para la provincia y, lo más importante, mano de obra para los sanjuaninos”.

Consultado sobre el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Martín sostuvo que fue un triunfo local del oficialismo en ese distrito, pero que no anticipa el escenario nacional.

“Lo que sucedió en Buenos Aires fue una elección provincial. Es la provincia más importante del país y el bastión más fuerte del kirchnerismo. Pero no implica nada para el 26 de octubre, que será una elección nacional con otra impronta”, opinó.

El dirigente también marcó diferencias con la gestión de Javier Milei: “Debe ser un llamado de atención. Ha habido falta de empatía con temas muy importantes como los jubilados, las universidades públicas, la salud pública y la relación con los gobernadores. Ahora se ha conformado una mesa política con ellos y nuestro gobernador ha dicho que, si hay una silla para San Juan, él va a estar presente”.

En otro tramo de sus declaraciones, Martín adelantó que si accede a una banca en el Congreso impulsará un viejo anhelo de la provincia: “Uno de los proyectos que tenemos en mente es que el 11 de septiembre sea feriado nacional, como lo es el 20 de junio por Belgrano o el 17 de agosto por San Martín. Vamos a intentarlo nuevamente porque los sanjuaninos tenemos un prócer que es lo mejor que nos ha dado la Argentina: Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación pública”.