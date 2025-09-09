martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

El vicegobernador y candidato a diputado nacional encabezó junto a la intendente Susana Laciar la inauguración de mejoras urbanas en Capital. Allí destacó la reactivación de la obra pública pese a la falta de fondos, analizó el resultado electoral en Buenos Aires y adelantó que presentará un proyecto para declarar feriado nacional el Día del Maestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, encabezó junto a la intendente de Capital, Susana Laciar, la inauguración de obras de mejoras urbanas en las calles Sargento Cabral y Segundino Aguiar.

Lee además
jp morgan contradice a morgan stanley y recomienda los bonos argentinos
Mercados

JP Morgan contradice a Morgan Stanley y recomienda los bonos argentinos
habilitaron un chatbot para saber si un pasaporte es valido
Conflicto

Habilitaron un chatbot para saber si un pasaporte es válido

Se trató de una intervención integral que incluyó mejoras en la señalización, luminarias y parquización, con el objetivo de embellecer y modernizar la zona.

image

En rueda de prensa, Martín destacó la continuidad de la obra pública en la provincia pese a la reducción de recursos nacionales. “El Gobierno de San Juan, en este caso junto con la Municipalidad de la Capital, estamos inaugurando obras todos los días, dos o tres obras por día. Hoy en la mañana entregábamos casas a varias familias sanjuaninas. Venimos en la tarde y acá hay obra de pavimentación por parte del gobierno provincial y la complementación que hace la municipalidad a través de la intendente Susana Laciar, con urbanización, veredas, parquización e iluminación”, señaló.

El vicegobernador subrayó: “A este gobierno que dirige Marcelo Orrego le ha tocado gobernar con menos recursos que los anteriores, con un 40% menos de fondos nacionales. Sin embargo, pese a eso, la obra pública se ha reactivado 100%. Hay infraestructura para la provincia y, lo más importante, mano de obra para los sanjuaninos”.

image

Consultado sobre el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Martín sostuvo que fue un triunfo local del oficialismo en ese distrito, pero que no anticipa el escenario nacional.

“Lo que sucedió en Buenos Aires fue una elección provincial. Es la provincia más importante del país y el bastión más fuerte del kirchnerismo. Pero no implica nada para el 26 de octubre, que será una elección nacional con otra impronta”, opinó.

El dirigente también marcó diferencias con la gestión de Javier Milei: “Debe ser un llamado de atención. Ha habido falta de empatía con temas muy importantes como los jubilados, las universidades públicas, la salud pública y la relación con los gobernadores. Ahora se ha conformado una mesa política con ellos y nuestro gobernador ha dicho que, si hay una silla para San Juan, él va a estar presente”.

image

En otro tramo de sus declaraciones, Martín adelantó que si accede a una banca en el Congreso impulsará un viejo anhelo de la provincia: “Uno de los proyectos que tenemos en mente es que el 11 de septiembre sea feriado nacional, como lo es el 20 de junio por Belgrano o el 17 de agosto por San Martín. Vamos a intentarlo nuevamente porque los sanjuaninos tenemos un prócer que es lo mejor que nos ha dado la Argentina: Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación pública”.

Seguí leyendo

Escándalo del Mago sin Dientes frente a Casa Rosada: "Quiero que Milei...

Un evento benéfico terminó en polémica en Calingasta: denuncian que el dinero de las entradas iba a parar al alias de un funcionario

Informe de una universidad asegura que la inflación se "desaceleró" en agosto: ¿y los salarios?

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"

El FMI respaldó al gobierno tras la aplastante derrota bonaerense

Encándalo por "ñoquis" en Zonda: las razones de la Justicia para desestimar la denuncia penal

Cuántos sanjuaninos estarán habilitados para votar en las legislativas de octubre

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con milei pero aun no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Te Puede Interesar

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador
Rumbo al Mundial

Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Martín mostró gestión en Capital, habló de obras todos los días y anticipó proyectos si llega al Congreso
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio