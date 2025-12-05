viernes 5 de diciembre 2025

Diputados

Buscan instaurar un día en memoria de las víctimas de fentanilo contaminado

La inciativa es del diputado nacional del peronismo, Eduardo Valdés. Qué día eligió y por qué.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, presentó un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”.

La iniciativa busca que el Estado argentino recuerde anualmente el inicio de la investigación judicial que reveló la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La razón detrás de la fecha

Valdés enfatizó que el 13 de mayo fue elegido porque no es solo una fecha, sino “el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”.

El proyecto busca visibilizar las fallas en los controles y promover políticas públicas de prevención sanitaria, luego de que el país tomara conocimiento en mayo de 2025 de la "masacre silenciosa" causada por el suministro de fentanilo contaminado a pacientes en diversos centros de salud. Este hecho crítico reveló vacíos en los sistemas de control y respuesta.

Qué establece la propuesta legislativa

El proyecto establece que cada 13 de mayo el Estado deberá llevar a cabo actividades oficiales alusivas. Estas incluyen la publicación del Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por la ANMAT, y la promoción de jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades. Además, se prevé la realización de un acto oficial que involucre a familiares de las víctimas y autoridades sanitarias.

La propuesta del legislador de Unión por la Patria también incluye medidas concretas de seguridad, como la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias relacionadas con medicamentos adulterados.

Valdés, quien formó parte de la comisión especial investigadora que recientemente presentó un informe final con 20 recomendaciones para mejorar los controles estatales y la trazabilidad de los medicamentos, concluyó que el objetivo final del proyecto es claro: “memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”.

