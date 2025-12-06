El "Gran Hermano" en San Juan, a la caza de vehículos robados: cómo funcionará el nuevo sistema de vigilancia que dará qué hablar

San Juan se prepara para dar un salto tecnológico en la lucha contra el delito vial, específicamente el robo de vehículos, mediante la implementación del "Anillo Digital Nacional". Este sistema avanzado de vigilancia, cuyo funcionamiento está con los últimos retoques en la provincia, se prevé que sea próximamente una herramienta fundamental para las fuerzas de seguridad sanjuaninas.

El director del Centro Integral de Seguridad y Emergencias ( CISEM ) 911 , Alejandro Cerimedo , explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que este proyecto, que forma parte de una "movida a nivel nacional", tiene como propósito central interceptar vehículos con impedimentos legales graves. Cerimedo señaló que el sistema se encuentra en la etapa final de programación y software y que empezará a trabajar con una base de datos propia de autos con pedido de captura.

El sistema opera mediante la lectura automática de patentes a través de cámaras distribuidas estratégicamente. Su funcionamiento será continuo, ya que estará "activado 24/7". Cerimedo aclaró que hay dos procedimientos para la búsqueda: la primera es la carga instantánea de datos si un ciudadano llama al 911 para reportar un auto robado; la segunda es que el sistema estará "buscando pedidos, auto con pedido todo el día".

El sistema tiene una gran importancia regional, ya que se le llama Anillo Digital Nacional porque se comparten bases de datos con Mendoza y con San Luis. La meta es que "cualquier auto robado que pase por Mendoza, por San Juan y haga algún circuito hacia el Norte, en algún lado se pueda interceptar el vehículo".

Cerimedo subrayó que la tecnología se enfoca en casos de "impedimentos legales graves" y sobre todo "al robo a los pedidos de captura de autos que estén en listas negras", y no será utilizada para una contravención o falta de la licencia. Cuando un vehículo buscado sea detectado por una cámara lectora, el sistema "te larga el dato y te dice, 'Acaso saltó una alerta, este auto pasó por acá'". Esta información se entrega a la Policía para que lo pueda capturar el auto al momento. Cerimedo remarcó que será una herramienta de suma utilidad para la Policía de San Juan.

Ampliación del monitoreo

La infraestructura de vigilancia en San Juan se verá reforzada sustancialmente para sostener este proyecto. Actualmente, la provincia cuenta con aproximadamente 540 cámaras en su sistema. Sin embargo, la implementación del anillo digital requiere una gran ampliación.

En lo inmediato, el CISEM 911 tomará los datos de las nuevas cámaras con lectura de patente ya instaladas en los portales de la Circunvalación. Hay dos cámaras por pórtico, una por carril, sumando alrededor de 32 nuevas cámaras. Además, ya están funcionando cámaras con lectura de patente en los controles fronterizos de la provincia, en El Encón y en San Carlos.

Pero el proyecto más ambicioso es la instalación de más de 100 cámaras adicionales en puntos estratégicos. La meta es que se pongan cámaras en "todas las subidas y bajadas de la Circunvalación, y reforzar puentes y rutas principales como la 20 y la 40. Con la suma de estos puntos, el director calcula que se van a sumar unas 120 cámaras al sistema. La idea es poder "trazar el recorrido" y determinar dónde el auto bajó y hacia dónde se dirige.

Respecto a la ampliación de cámaras más inmediata, el sistema sumará otras 50 cámaras en breve. Veinticinco de ellas se instalarán en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Capital, con unas cinco por departamento, cubriendo zonas identificadas por la Policía como complejas o por pedidos de vecinos. Además, se están reforzando zonas turísticas con cámaras en el dique Punta Negra, el camino hacia esa zona y en la entrada del camping del Cerro Blanco.

Aunque la instalación de la gran expansión -las 120 cámaras- se está gestionando para obtener los fondos en el 2026, el funcionario adelantó que este "anillo digital" podría estar funcionando para el segundo semestre del año que viene. "El secretario de Seguridad. Enrique Delgado, está muy entusiasmado con este con este proyecto," afirmó Cerimedo, destacando que el sistema "va a empezar a dar soluciones inmediatas".