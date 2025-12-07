Tremendo: así dejó la lluvia el ingreso a Zonda

Un impactante video registrado este domingo muestra la dramática situación en el ingreso al departamento de Zonda, donde la intensa lluvia provocó una inundación repentina que complicó el tránsito y puso en riesgo a vecinos de la zona.
Un fuerte temporal dejó parcialmente anegado el ingreso a Zonda y un video muestra la violencia del caudal que casi arrasa con viviendas y un puente en la zona cercana al Parque de Rivadavia.
Las imágenes, tomadas a la altura del Parque de Rivadavia, exhiben cómo el agua avanzó con fuerza y anegó gran parte del camino, dejando sectores completamente intransitables.
Según indicaron las fuentes, la corriente fue tan fuerte que estuvo a punto de arrastrar viviendas precarias y un puente cercano, generando momentos de extrema tensión entre los residentes.