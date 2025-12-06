sábado 6 de diciembre 2025

Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo

Junto a la intervención del lago, la reactivación del trencito y la construcción de dos núcleos sanitarios, el proyecto de reforma del espacio verde contempla un sistema solar fotovoltaico. La instalación debe ser diseñada para que el excedente energético pueda inyectarse a la red eléctrica en el futuro.

Por Miriam Walter
El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.

El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.

El ambicioso plan de remodelación del Sector 2 del Parque de Mayo no solo rehabilitará el histórico lago y el esperado trencito, sino que incorpora tecnología de vanguardia al exigir la instalación de módulos fotovoltaicos para autoconsumo, siguiendo la política de energías renovables de la provincia.

El Gobierno de San Juan puso en marcha la licitación pública para la “remodelación Parque de Mayo – sector 2”, un proyecto de gran envergadura cuyo presupuesto oficial asciende a más de 1.281 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Si bien el plan se centra en revivir el corazón recreativo del parque, el pliego licitatorio revela una moderna apuesta por la sostenibilidad al exigir la inclusión de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica (FV).

La documentación técnica específica define el alcance de una importante instalación de energías renovables. El propósito de esta instalación es generar energía eléctrica en Corriente Continua (CC) a partir de la radiación solar. Esta electricidad será destinada principalmente al autoconsumo de las nuevas instalaciones del Parque, aunque está previsto que cualquier excedente pueda ser inyectado a la red eléctrica en el futuro.

Para asegurar el éxito de esta iniciativa, los pliegos detallan rigurosamente las características que debe poseer el equipamiento. El sistema debe contener, como mínimo, los módulos fotovoltaicos, los seccionadores y protecciones para Corriente Continua, un inversor de potencia junto a un sistema de medición inteligente, y el tablero seccional correspondiente para la Corriente Alterna (CA).

En cuanto a los módulos, deben ser completamente nuevos y de alta eficiencia, con una potencia nominal mínima de 350 W por panel bajo condiciones estándar. Se exige que su rendimiento no sea inferior al 17.5% y que la potencia nominal por metro cuadrado alcance o supere los 175 W. Pensando en la durabilidad, el pliego impone una garantía específica: la pérdida de potencia anual, a partir del segundo año y hasta el vigésimo, no podrá superar el 0,5%.

La instalación de estos paneles debe realizarse sobre estructuras fuertes, ya sea de acero o aluminio galvanizado. Teniendo en cuenta la geografía sanjuanina, el montaje debe orientar los módulos hacia el Norte con una inclinación aproximada de 30° respecto al plano horizontal para maximizar la captación solar. Se debe tener especial cuidado en el diseño para prevenir que la sombra de un panel caiga sobre otro, particularmente durante el solsticio de invierno.

Los materiales eléctricos, incluyendo el cableado, deben ser de la más alta calidad y seguridad, como el cable de cobre electrolítico estañado, que debe ser flexible, libre de halógenos y con baja emisión de humos, cumpliendo con las normas IRAM. El inversor requerido tendrá la función vital de transformar la Corriente Continua de los paneles en Corriente Alterna trifásica de 380 V, y su capacidad debe exceder en un 20% la potencia pico instalada de los módulos.

image
Así se verá el sector 2 del Parque de Mayo remodelado, con el puente sobre el lago y la moderna iluminación que incluirá el aprovechamiento de energía solar.

Así se verá el sector 2 del Parque de Mayo remodelado, con el puente sobre el lago y la moderna iluminación que incluirá el aprovechamiento de energía solar.

Transformación integral y obras soñadas

La adopción de tecnología solar forma parte de un proyecto de renovación profunda que aborda varios sectores clave del Parque de Mayo. La segunda etapa de la remodelación se concentra en la intervención del lago y su perímetro. Esto implica el vaciamiento total y limpieza del cuerpo de agua, el acondicionamiento del borde (reemplazando la antigua piedra bola por hormigón armado) y la restauración de las barandas existentes. Se mejorará la isla central y se construirá un puente peatonal de hormigón que cruzará el lago. Además, se instalará un sistema de oxigenadores flotantes y difusores de burbuja fina para la purificación del agua, junto con la reactivación de los surtidores para juegos de agua tipo "jet".

Otro eje central es la reactivación del trencito turístico. Se reconstruirán las vías, se pondrá en valor el túnel existente, y se proveerá un nuevo tren con motor eléctrico. La estación será completamente revitalizada con la reconstrucción de la pérgola, una nueva boletería y la creación de una Plaza de la Estación con mobiliario urbano nuevo, incluyendo bancos y bebederos. Finalmente, se demolerán los dos núcleos sanitarios antiguos para construir nuevas instalaciones amplias y accesibles, que incluirán baños para damas, caballeros y personas con discapacidad, además de un kiosco y un taller de mantenimiento.

San Juan, un faro solar

image
La Circunvalación de San Juan ya cuenta con su instalación de paneles solares completa.

La Circunvalación de San Juan ya cuenta con su instalación de paneles solares completa.

La inclusión de paneles solares en la remodelación del Parque de Mayo se inscribe directamente en la estrategia de la provincia, que considera el uso de la energía solar un pilar fundamental para su desarrollo. Este proyecto se suma a una serie de iniciativas gestionadas por EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), que coordina las acciones para el desarrollo de energías alternativas.

Recientemente, la provincia avanzó en un proyecto de gran visibilidad, como la instalación de postes y paneles solares a lo largo de los 14 kilómetros de la Circunvalación. Se proyecta extender este sistema de iluminación fotovoltaica a otras rutas emblemáticas de San Juan. El compromiso con la autosuficiencia energética ya tiene antecedentes concretos, con el edificio de EPSE, y el Banco San Juan, que ya utiliza energía solar para autoabastecer el 100% del consumo de su Casa Matriz.

Temas
