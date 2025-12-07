domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

La historia de Laura Visciglio (39) dio un giro rotundo en 2015. Sin saber conducir, compró una emblemática Kombi Volkswagen del ’81, la llenó de libros y salió a compartir lecturas. Desde 2022 recorre las provincias argentinas con propuestas literarias y rescatando historias de cada rincón del país.

Por Juan Ortiz
image

“Los detalles hacen la diferencia”, dijo Laura Visciglio (39), docente oriunda de La Matanza, que hace 10 años decidió cargar sus libros en una Kombi Volkswagen del ’81, compartiendo y recopilando historias. No solo las historias de papel que nutren su biblioteca, sino las de las comunidades y personas que ganan su corazón en cada paso, en cada kilómetro del camino desde 2022, cuando decidió dejarlo todo y rodar por la Argentina.

Lee además
El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.
Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo
El histórico club, desde el cielo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia
image

Una torta, muchos abrazos y amigos nuevos esperaron en San Juan el pasado 28 de noviembre a “Doña Galinda”, esa casa itinerante de cuatro ruedas que Laura llama hogar. “Las personas empatizan con el proyecto y sin toda esa gente que colabora, participa, se comunica conmigo, sería el camino mucho más difícil”, reflexionó y no escatimó en agradecimientos tras su paso por la provincia.

image

Uno de los destinos locales fue la Escuela de Capacitación Laboral Balvé, que funciona en el turno nocturno del reconocido establecimiento céntrico de calles San Luis, entre Güemes y Caseros. “Para nosotros es importante no solamente todo lo que traemos y contamos, sino todo lo que la historia, los mitos y las leyendas que los lugares tienen para compartir”, aseguró, convencida. El encuentro con los estudiantes se dio gracias a Néstor, un profesor de cerámica: “Nos contó que la profesora Analía, de dibujo publicitario, había realizado con los estudiantes la ilustración de diferentes leyendas de la provincia de San Juan”.

image

El segundo destino fue el Instituto de Bibliotecología Mariano Moreno; la docente Jesica abrió las puertas para compartir una clase única. "Llevamos un montón de objetos poéticos donde los estudiantes pudieron conocer la experiencia de la biblioteca rodante como un espacio más de formación”. Fue la conocida titiretera sanjuanina Verónica Almirón quien le dio hospedaje en San Juan.

image

El origen de una aventura sobre ruedas

"Yo era docente de nivel inicial y con el tiempo, trabajando con las infancias, me di cuenta del poder y la magia que propone la literatura", expresó Laura Visciglio a Tiempo de San Juan.

Una década atrás iba a Banfield a buscar su destino. "Ni siquiera sabía manejar, pero sabía lo que quería", escribió en su cuenta de Instagram @galindabibliotecarodante para recordar aquel día que compró la emblemática camioneta en el mes de mayo. Meses más tarde, a fines de noviembre, llena de vida, llena de magia, llena de libros, recibiría un nombre.

image

Su espíritu aventurero se desbocó en 2022: "Renuncié al trabajo, devolví el departamento que alquilaba y decidí recorrer Argentina con la Biblioteca Rodante". Desde entonces, Córdoba, San Luis, Mendoza, entre otras provincias, conocieron su historia. "Hacemos funciones de narración oral enriquecidas con títeres y teatro Kamishibai. Realizamos un taller para docentes, mediadores o personas interesadas en literatura infantil y juvenil". Una verdadera bomba cultural, que explota en cada lugar a donde va: "Dejamos que las infancias conozcan esta biblioteca rodante, que se puedan subir, que la puedan explorar".

Sin apuro, "llegar" no es solo contar: es escuchar, mirar, percibir todo lo que los lugares tienen para convidar. El propósito real: "habitar el espacio público" y "encontrarnos". De repente, vecinos y vecinas hacen una ronda en una plaza, calle o vereda, donde sea, con la literatura como excusa para ofrecer la historia de uno y conocer, también, la del prójimo. "El objetivo de Doña Galinda es transformar el espacio cotidiano en un espacio poético. La literatura va a buscarte, la biblioteca va a donde vos estés, en cualquier rinconcito", agregó.

Un horizonte que se mueve con el andar

En el itinerario de Doña Galinda hay planes, pero también mucha intuición. Laura lo dice sin vueltas: “En la ruta voy tomando las decisiones de a dónde quiero ir, también un poco me dejo llevar por el camino”. Las direcciones aparecen en forma de invitación, de oportunidad artística o de casualidad. Así llegó a Catamarca, por ejemplo: “A veces me encuentro con propuestas, un encuentro de títeres, por eso fui a Catamarca, también me convocan”.

El viaje se sostiene en el movimiento y en la apertura. No hay un mapa rígido, sino un rumbo que se traza solo, paso a paso. “Ahora vengo bajando por el calor, hay mucha incertidumbre. Hay un mínimo horizonte y a veces es entregarme a lo que va apareciendo”, confiesa. En esa entrega, la ruta devuelve regalos: “El camino tiene muchas propuestas y eso está bueno, ver qué ofrece el andar”.

image
Temas
Seguí leyendo

Ischigualasto, pasado por agua: suspendieron la actividad por circuitos inundados

Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Cómo empezar a usar Sube Digital en pocos pasos

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video

Más de 270 personas accedieron a testeos gratuitos en el Sunset VIH

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

Confirmaron cuándo se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios de la UNSJ

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Te Puede Interesar

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan
Historia

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

Por Juan Ortiz
Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular
Video

Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II