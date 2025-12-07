domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

El siniestro dejó el saldo de dos motociclistas heridas. El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-07 at 09.55.33

Lo siniestros viales son un habitué en la provincia, pero en esta ocasión ocurrió uno en un lugar insólito. En la siesta de este sábado una moto y un auto chocaron en la playa de estacionamiento del conocido supermercado Hiper Libertad, precisamente ocurrió donde está ubicado el Easy.

Lee además
un motociclista fue embestido por un colectivo en ruta 20: sufrio lesiones graves
En 9 de Julio

Un motociclista fue embestido por un colectivo en Ruta 20: sufrió lesiones graves
iniciaron una colecta para ayudar a la familia victima de un grave choque en rawson
Solidaridad

Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson

Sobre la mecánica del siniestro, se supo que la conductora de un Chevrolet Corsa empezó a hacer marcha atrás e ingresó a la “calle principal” del estacionamiento sin percatarse que venía una moto con dos personas. La conductora de la motocicleta no pudo esquivar el auto, lo chocó en la parte delantera y cayeron contra el asfalto.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 09.55.33 (1)

El auto era conducido por una mujer identificada como María Florencia Guillén, de 41 años. La moto Motomel 110cc era conducida por Lorena Heredia, de 43 años, y como acompañante lo hacía su hija de 11 años, identificada como A. A.

Según fuentes del caso, ambas motoristas fueron enviadas al hospital con diferentes lesiones. La menor con fractura de fémur de una de sus piernas y la mayor con escoriaciones.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 09.55.34

El caso recayó en UFI Delitos Especiales N°1. En el lugar trabajaron policías de comisaría 27ma.

Temas
Seguí leyendo

Impresionante choque en Concepción dejó a un hombre con una fractura expuesta dentro de una cuneta

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Tras un choque, un auto terminó en la vereda en el centro sanjuanino

Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular

Una familia sanjuanina víctima de la inseguridad: ladrones abrieron su garaje y le robaron tres costosas bicicletas

Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto

Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un motociclista fue embestido por un colectivo en ruta 20: sufrio lesiones graves
En 9 de Julio

Un motociclista fue embestido por un colectivo en Ruta 20: sufrió lesiones graves

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Te Puede Interesar

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan
Historia

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

Por Juan Ortiz
Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular
Video

Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II