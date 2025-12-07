Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

Lo siniestros viales son un habitué en la provincia, pero en esta ocasión ocurrió uno en un lugar insólito. En la siesta de este sábado una moto y un auto chocaron en la playa de estacionamiento del conocido supermercado Hiper Libertad, precisamente ocurrió donde está ubicado el Easy.

Sobre la mecánica del siniestro, se supo que la conductora de un Chevrolet Corsa empezó a hacer marcha atrás e ingresó a la “calle principal” del estacionamiento sin percatarse que venía una moto con dos personas. La conductora de la motocicleta no pudo esquivar el auto, lo chocó en la parte delantera y cayeron contra el asfalto.

El auto era conducido por una mujer identificada como María Florencia Guillén, de 41 años. La moto Motomel 110cc era conducida por Lorena Heredia, de 43 años, y como acompañante lo hacía su hija de 11 años, identificada como A. A.

Según fuentes del caso, ambas motoristas fueron enviadas al hospital con diferentes lesiones. La menor con fractura de fémur de una de sus piernas y la mayor con escoriaciones.

El caso recayó en UFI Delitos Especiales N°1. En el lugar trabajaron policías de comisaría 27ma.