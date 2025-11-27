Tras un choque, un auto terminó en la vereda en el centro sanjuanino

Un violento choque en plena zona urbana generó alarma en el mediodía de este jueves, cuando dos vehículos colisionaron en una transitada esquina del microcentro de San Juan y uno de ellos terminó sobre la vereda. El siniestro ocurrió en Catamarca y General Paz, un cruce muy concurrido por el flujo constante de autos y peatones.

Según indicaron fuentes policiales, el impacto involucró a un Fiat Siena y a una Toyota Hilux. Aunque la colisión fue de consideración, solo se registraron golpes leves entre los ocupantes, sin heridos de gravedad. El Fiat quedó con un fuerte daño en el lateral del acompañante y la camioneta también presentó abolladuras por el choque.

De acuerdo a los primeros datos, el Fiat Siena circulaba por General Paz cuando, al llegar a la intersección con Catamarca, se produjo el siniestro.

Los semáforos funcionaban con normalidad, por lo que serán las pericias viales las que determinen cómo ocurrió la maniobra que terminó con uno de los vehículos arriba de la vereda y quién tenía prioridad de paso.