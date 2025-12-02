Impresionante choque en Concepción dejó a un hombre con una fractura expuesta dentro de una cuneta

Cerca de las 11 de la mañana de este martes, un impresionante choque entre una motocicleta y una camioneta se registró en la intersección de calles Caseros y Juan Jufré , en Concepción. El siniestro vial dejó como saldo a un hombre con fractura expuesta y un fuerte golpe en la cabeza, tras terminar dentro de una cuneta.

Según la reconstrucción preliminar del accidente, el motociclista —identificado como Pascual Mario Acosta , jubilado de la Policía— circulaba de sur a norte por calle Caseros a bordo de una moto negra de 150 cc. Al llegar al cruce con calle Juan Jufré, por motivos que aún se investigan, no se detuvo y chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux , conducida por Fernández Díaz Fabián.

Vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por la violencia del impacto y rápidamente asistieron al hombre, quien presentaba una herida importante en la cabeza además de la fractura expuesta. Varios testigos relataron que el motociclista quedó tendido dentro de la cuneta tras el fuerte golpe.

image

Al lugar llegó personal médico que trasladó al herido hasta el Hospital Rawson, donde ingresó consciente y fue atendido de urgencia. En la escena del siniestro trabajó personal policial y la fiscal Roxana Fernández, quien supervisó las primeras pericias para determinar responsabilidades.

El accidente generó preocupación entre los vecinos, quienes destacaron que ese cruce es frecuente escenario de maniobras peligrosas y piden mayores medidas de seguridad vial.