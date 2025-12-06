Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Después de una jornada marcada por las lluvias en toda la provincia, San Juan se encamina a vivir un domingo inestable y con condiciones climáticas que exigen máxima precaución.
Acorde anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una alerta naranja debido a las precipitaciones que se podrían presentar el domingo.
En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas, lo que anticipa un escenario de precipitaciones intensas, ráfagas y posible actividad eléctrica.
La mínima será de 18° en el territorio sanjuanino, mientras que la máxima rondará los 27°. El cielo estará mayormente nublado y habrá vientos y ráfagas del sector Sur Este.
Por su parte, para el lunes 8 de diciembre, día feriado, el SMN estima una temperatura mínima de 18 ° y una máxima que alcanzará los 26 °C con un ambiente húmedo y cargado desde las primeras horas del día. Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente durante toda la jornada.