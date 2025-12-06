Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Después de una jornada marcada por las lluvias en toda la provincia, San Juan se encamina a vivir un domingo inestable y con condiciones climáticas que exigen máxima precaución.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas , lo que anticipa un escenario de precipitaciones intensas, ráfagas y posible actividad eléctrica.

La mínima será de 18° en el territorio sanjuanino, mientras que la máxima rondará los 27°. El cielo estará mayormente nublado y habrá vientos y ráfagas del sector Sur Este.

Por su parte, para el lunes 8 de diciembre, día feriado, el SMN estima una temperatura mínima de 18 ° y una máxima que alcanzará los 26 °C con un ambiente húmedo y cargado desde las primeras horas del día. Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente durante toda la jornada.