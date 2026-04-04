Suspenden actividades en el Parque Provincial Ischigualasto por intensas lluvias

Las inclemencias climáticas que azotaron el norte de San Juan durante las últimas horas han obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas en uno de los destinos turísticos más importantes del país. El Parque Provincial Ischigualasto permanece con sus actividades totalmente suspendidas debido a un fuerte temporal de lluvia.

De acuerdo con los reportes recibidos desde la zona, las precipitaciones comenzaron con fuerza durante la noche del viernes y se extendieron de manera ininterrumpida hasta la madrugada de este sábado. Esta situación generó complicaciones inmediatas en la transitabilidad de los circuitos internos del parque, lo que motivó la decisión de las autoridades de interrumpir todas las excursiones programadas para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal.

Seguridad y prevención

El terreno arcilloso y las características geográficas de Ischigualasto hacen que las lluvias intensas transformen rápidamente las huellas y senderos en zonas de difícil acceso y riesgo. "Se han suspendido todas las excursiones dentro del parque", confirmaron fuentes locales, haciendo hincapié en que la medida rige tanto para los recorridos tradicionales como para las travesías especiales.

Hasta el momento, no se ha precisado una hora estimada de reapertura, ya que el personal del parque debe realizar una evaluación de los daños en los caminos una vez que el agua drene y el tiempo mejore. Se recomienda a los turistas que tenían planeado visitar el área protegida durante el día de hoy mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Turismo o contactar directamente con los centros de informes.