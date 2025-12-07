domingo 7 de diciembre 2025

Inseguridad

Entró a una casa con la puerta rota y se llevó un celular, pero lo atraparon

Personal de la Subcomisaría Cipolletti logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído durante la madrugada de una vivienda ubicada en el Barrio Cipolletti, en Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal de la Subcomisaría Cipolletti logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído durante la madrugada de una vivienda ubicada en el Barrio Cipolletti, en Chimbas.

Según la denuncia, la propietaria advirtió la falta del dispositivo al despertar, el cual había dejado cargando durante la noche. También señaló que la puerta trasera de la casa se encontraba abierta a causa de desperfectos, situación que habría sido aprovechada para ingresar.

Tras la alerta a la Policía, se realizaron recorridas por la zona y se demoró a un joven que coincidía con la descripción aportada por vecinos. Durante la requisa, los efectivos hallaron un celular con características idénticas al sustraído, y posteriormente la damnificada lo reconoció como propio.

El joven, de 23 años, fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso su vinculación a la causa y el secuestro de sus prendas como parte de la investigación.

image
