Tras las rejas

Persecución por los techos en Chimbas: detuvieron a un joven que robó en una vivienda

El hecho sucedió en el interior del Barrio Costanera III, donde personal policial emprendió la búsqueda del delincuente que llevaba a cuestas el botín. Tras ser atrapado, quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una intensa persecución policial por los techos de varias casas del Barrio Costanera III, en Chimbas, terminó este viernes con la detención de un joven de 24 años acusado de intentar robar en una vivienda. El hecho ocurrió alrededor del mediodía del 5 de diciembre, cuando la víctima alertó que un intruso había ingresado a su domicilio saltando desde el techo.

El episodio se inició en la manzana “P”, donde una mujer de 53 años permitió el ingreso de los efectivos tras advertir movimientos sospechosos en el fondo de su casa. Al llegar, los policías divisaron a un hombre vestido con pantalón negro y remera gris que, al notar su presencia, cruzó por la medianera hacia un descampado lindero, arrojó algunos elementos sustraídos y escapó corriendo.

Según informó la Policía, el sospechoso, identificado luego como Yubel Carlos Daniel, de 24 años, huyó saltando por los techos de distintas viviendas, lo que desató una persecución a pie guiada también por los avisos de los vecinos. Finalmente, fue interceptado en la manzana “U”, casa 03 del mismo barrio, donde el dueño de la vivienda permitió el ingreso de los uniformados.

En el lugar, los efectivos hallaron los objetos arrojados durante la fuga: un alargue de cable tipo taller de 19 metros y un regador de obra de unos 10 litros, que pertenecían a la víctima.

Tras la aprehensión, el caso quedó en manos de la justicia de Flagrancia, bajo la intervención del fiscal ayudante Agustín Caballero y la fiscal de turno, Virginia Branca, quienes dispusieron iniciar el procedimiento especial por el delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa.

