Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto

Un insólito episodio delictivo se registró en Santa Lucía , donde un hombre fue detenido luego de intentar ingresar a una ferretería haciendo un boquete en el techo y esconderse en el mismo lugar para no ser descubierto. El hecho ocurrió en la intersección de calle Chacabuco y Thomas Edison, y fue intervenido por personal de la Comisaría 29° .

Indeseada experiencia Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Rivadavia Video: impactante robo en un negocio del barrio Aramburu, con un ladrón amenazando con un arma blanca

Según fuentes policiales, el sospechoso, identificado con el apellido Seronello , de 34 años, fue visto por vecinos mientras se desplazaba sobre el techo del comercio, lo que despertó sospechas de un intento de robo. De inmediato dieron aviso a la Policía, que se encontraba en recorridas preventivas por la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que había un individuo oculto en la parte superior del local. Con autorización del propietario, subieron al sector elevado y encontraron al hombre escondido, junto a una mochila, un cuchillo y un trozo de membrana.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Seronello habría usado el arma blanca para intentar despegar la membrana del techo e ingresar a la ferretería mediante un boquete, aunque no logró concretar el robo gracias a la rápida intervención policial.

La víctima, un hombre de 39 años domiciliado en las inmediaciones, realizó la denuncia correspondiente. El caso quedó caratulado como robo simple en grado de tentativa y las actuaciones quedaron a disposición de Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Mario Quiroga.