sábado 6 de diciembre 2025

En Santa Lucía

Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto

El sospechoso llevaba una mochila con un arma blanca, por lo que se estima que estaba preparado para algún tipo de confrontación. Por la alerta de los vecinos de la zona, personal policial fue comisionado y procedió con su detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
20

Un insólito episodio delictivo se registró en Santa Lucía, donde un hombre fue detenido luego de intentar ingresar a una ferretería haciendo un boquete en el techo y esconderse en el mismo lugar para no ser descubierto. El hecho ocurrió en la intersección de calle Chacabuco y Thomas Edison, y fue intervenido por personal de la Comisaría 29°.

Según fuentes policiales, el sospechoso, identificado con el apellido Seronello, de 34 años, fue visto por vecinos mientras se desplazaba sobre el techo del comercio, lo que despertó sospechas de un intento de robo. De inmediato dieron aviso a la Policía, que se encontraba en recorridas preventivas por la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que había un individuo oculto en la parte superior del local. Con autorización del propietario, subieron al sector elevado y encontraron al hombre escondido, junto a una mochila, un cuchillo y un trozo de membrana.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Seronello habría usado el arma blanca para intentar despegar la membrana del techo e ingresar a la ferretería mediante un boquete, aunque no logró concretar el robo gracias a la rápida intervención policial.

La víctima, un hombre de 39 años domiciliado en las inmediaciones, realizó la denuncia correspondiente. El caso quedó caratulado como robo simple en grado de tentativa y las actuaciones quedaron a disposición de Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Mario Quiroga.

