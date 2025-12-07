Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

Racing se clasificó a la final del Torneo Clausura tras superar 1-0 a Boca en La Bombonera, en una semifinal cerrada y de alta tensión. El único gol del encuentro lo convirtió Adrián “Maravilla” Martínez, quien puso fin a una extensa sequía goleadora y le dio a la Academia el triunfo que selló el pase a la instancia decisiva. Ahora, esperan por Estudiantes o Gimnasia, que juegan el próximo sábado en El Bosque.

El partido tuvo escasas situaciones de peligro y se mantuvo disputado en la mitad de la cancha durante la mayor parte del trámite. Sin embargo, a los 30 minutos del segundo tiempo llegó la jugada clave: tras un centro preciso de Gabriel Rojas, Martínez ganó en el salto frente a Ayrton Costa y venció a Agustín Marchesín para marcar el 1-0 definitivo.

El delantero, que llevaba más de diez partidos sin convertir, cerró así una racha de 953 minutos sin goles. Su aparición resultó determinante para un Racing que ya venía de eliminar a River en octavos de final y a Tigre en la instancia previa.

"La verdad, contento. Los delanteros necesitan el gol. Yo siempre tengo algo en mi vida. Mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo, que corrí hasta donde me dio... Después, el gol son circunstancias... Venimos ganando seguido y los compañeros están compitiendo. Contento. El equipo no depende sólamente de mí" ,expresó en diálogo con ESPN Premium.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas avanzó a la final del Clausura, que disputará el próximo sábado ante el ganador de la otra semifinal entre Estudiantes y Gimnasia.