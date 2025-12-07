domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Boca, eliminado

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

Con gol de Maravilla Martínez, los dirigidos por Gustavo Costas esperan por Estudiantes o Gimnasia en la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-07 at 9.13.24 PM

Racing se clasificó a la final del Torneo Clausura tras superar 1-0 a Boca en La Bombonera, en una semifinal cerrada y de alta tensión. El único gol del encuentro lo convirtió Adrián “Maravilla” Martínez, quien puso fin a una extensa sequía goleadora y le dio a la Academia el triunfo que selló el pase a la instancia decisiva. Ahora, esperan por Estudiantes o Gimnasia, que juegan el próximo sábado en El Bosque.

Lee además
ubeda define el once de boca para el clasico con racing: dudas, pruebas y la situacion de ander herrera
Semifinal

Úbeda define el once de Boca para el clásico con Racing: dudas, pruebas y la situación de Ander Herrera
boca, racing, gimnasia y estudiantes ya conocen a los arbitros de las semifinales
Torneo Clausura

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

El partido tuvo escasas situaciones de peligro y se mantuvo disputado en la mitad de la cancha durante la mayor parte del trámite. Sin embargo, a los 30 minutos del segundo tiempo llegó la jugada clave: tras un centro preciso de Gabriel Rojas, Martínez ganó en el salto frente a Ayrton Costa y venció a Agustín Marchesín para marcar el 1-0 definitivo.

El delantero, que llevaba más de diez partidos sin convertir, cerró así una racha de 953 minutos sin goles. Su aparición resultó determinante para un Racing que ya venía de eliminar a River en octavos de final y a Tigre en la instancia previa.

"La verdad, contento. Los delanteros necesitan el gol. Yo siempre tengo algo en mi vida. Mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo, que corrí hasta donde me dio... Después, el gol son circunstancias... Venimos ganando seguido y los compañeros están compitiendo. Contento. El equipo no depende sólamente de mí" ,expresó en diálogo con ESPN Premium.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas avanzó a la final del Clausura, que disputará el próximo sábado ante el ganador de la otra semifinal entre Estudiantes y Gimnasia.

Temas
Seguí leyendo

Boca ya tiene rival para las semifinales en la Liga Profesional

"Un campeón que vuelve": así le dieron la bienvenida a River, que se queda sin Libertadores y jugará Sudamericana

Así les fue a los equipos sanjuaninos en la ida de la segunda fecha del Regional Amateur

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón

Franco Colapinto celebró, con bronca, que haya terminado la temporada

Los Pumas 7s perdieron la final frente a Sudáfrica y se quedaron con las manos vacías

Max Verstappen ganó la carrera, pero no le alcanzó: Lando Norris campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Cuál es el deseo de Lionel Messi tras salir campeón con el Inter Miami de la MLS

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gol del Bodeguero. Foto: Gentileza Línea de 3. 
Resultados

Así les fue a los equipos sanjuaninos en la ida de la segunda fecha del Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II

Te Puede Interesar

La interpelación de Rosas. 
Descalabros

Por qué hay tantos conflictos en los Concejos Deliberantes de San Juan: el análisis que lleva a una ley electoral

Por Ana Paula Gremoliche
Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país
Decisión

Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final
Boca, eliminado

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional
A tener en cuenta

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional