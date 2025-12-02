martes 2 de diciembre 2025

Se acerca un clásico

Boca ya tiene rival para las semifinales en la Liga Profesional

Será Racing, que superó a Tigre por penales. Al partido no le faltaron ocasiones, pero si eficacia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pasada la medianoche de este martes finalizó el partido que protagonizaron Racing y Tigre por los cuartos de final de la Liga Profesional. Tras un divertido ida y vuelta en los 120 minutos, el match se resolvió en la tanda de penales. Cambeses, arquero de la Academia y recientemente llamado por Scaloni para la Selección, fue la figura atajando dos penales.

Lo apasionante de las semifinales de este campeonato es que habrá dos clásicos. Los grandes, Boca vs Racing y el de la Ciudad de La Plata, Estudiantes vs Gimnasia. Partidos que se jugarían en la misma jornada del 7 de diciembre (próximo domingo).

El partido entre Racing y Tigre tuvo de todo. Patadas sobraron, ocasiones de gol bajo el arco malogradas y tres tarjetas rojas. El partido puso ser para cualquiera, Racing tuvo la mayoría de las chances claras, pero la eficacia de sus delanteros costó que el partido se definiera por penales.

Por su parte Tigre se defendió bien y se centró en hacer daño a la Academia con las contras, pero no hubo fineza en el tiro final.

Finalmente, Racing y Tigre fueron a penales y Cambeses se llevó todos los aplausos atajando 2 penales y dándole el triunfo a su equipo por 4 a 2 (que hizo todos los goles).

